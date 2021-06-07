В Днепре скончался 12-летний мальчик, который себя поджег

В ожоговом отделении городской больницы Днепра в понедельник, 7 июня, от ожогов тела скончался 12-летний ребенок. Мальчика срочно госпитализировали 22 мая после того, как его одежда загорелась во время игры с горючим веществом.

Как сообщил портал "Информатор", в тот злополучный день пострадавший вместе со своим другом-ровесником обнаружил бутылку с непонятным веществом. Дети решили проверить, что это за жидкость и поджечь ее.

Они вылили содержимое бутылки на скамейку, которая стояла на улице, и поднесли зажженное пламя. Жидкость буквально вспыхнула и бутылка отлетела в сторону подростка. Брызги попали на его одежду, и ее охватил огонь.

Ребенка срочно госпитализировали с обширными ожогами всего тела. Две недели врачи пытались спасти его жизнь, но им это не удалось.

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