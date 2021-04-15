Коллапс на дорогах и в общественном транспорте Киева создали работодатели, – Рубан

Во время локдауна в Киеве возник ажиотаж вокруг работы общественного транспорта и многочисленные пробки на дорогах из-за работодателей, которые не прислушались к призывам столичных властей.

Об этом в эфире телеканала OBOZREVATEL рассказал начальник Главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан. "Есть большая нагрузка на общественный транспорт из-за выдачи более 500 тысяч пропусков. Тот, кто не получил пропуск, использует автомобильный транспорт. В результате ежедневно в Киеве мы наблюдаем многочисленные пробки", – отметил он.

По словам чиновника, сложная ситуация с общественным транспортом и пробками в Киеве возникла из-за того, что работодатели не позволили людям, которые могут работать дистанционно, работать дома.

"Сегодня работодатели игнорируют противоэпидемические мероприятия", – заявил Рубан.

Он добавил, что в столице выдано почти полмиллиона пропусков, и поэтому возникла большая нагрузка на общественный транспорт. В этом контексте Рубан подчеркнул, что пропуска рассчитаны исключительно на работников критической инфраструктуры города Киева, чтобы город был жизнеспособен.

Чиновник подчеркнул, что "план Б" – компромиссный вариант между жестким локдауном и умеренным карантином – в городе не рассматривается.

"Что касается городского решения, оно будет выполняться до 30 апреля. До 30 апреля оно не будет пересматриваться. Гибридное решение сегодня нецелесообразно и невозможно. Далее будем смотреть по ситуации на конец апреля", – объяснил Рубан.

Как писал OBOZREVATEL, 14 апреля городской голова Киева Виталий Кличко сообщил, что из-за сложной ситуации с заболеваемостью коронавирусом локдаун в столице продлен до 30 апреля. Мэр призвал работодателей по возможности перевести работников на дистанционный режим работы или предоставить им отпуска.