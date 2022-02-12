Приватизация 'Президент-Отеля' необходима: эксперты объяснили, как инвестиции могут спасти комплекс в центре Киева

Приватизация государственного четырехзвездочного "Президент-Отеля", который находится в центральной части Киева, позволит уберечь этот гостинично-ресторанный комплекс от дальнейшего упадка. Эффективный владелец наладит бизнес, создаст рабочие места и будет развивать сопутствующие сервисы и туризм.

Об этом в комментарии OBOZREVATEL рассказали в Фонде госимущества Украины. Эксперты сходятся во мнении, что комплекс стоило приватизировать уже давно. Такие попытки предпринимались в 2014, 2015 и 2017 году, при трех разных правительствах – Азарова, Яценюка и Гройсмана, однако все они закончились безрезультатно.

В Фонде госимущества отметили, что государственное управление непрофильным бизнесом не приносит пользы ни самому объекту, ни государству. С каждым годом состояние гостиницы ухудшается и становится менее привлекательным как для туристов, так и для потенциальных инвесторов. Приватизация могла бы спасти ситуацию, а государство на прозрачном аукционе получило бы отель рыночную цену и годами было бы обеспечено налогами благодаря работе бизнеса.

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В компании Concorde Capital, избранной советником по приватизации, отмечают, что отель давно требует привлечения частных инвестиций.

"У меня нет сомнений: "Президент-Отель" нужно приватизировать, и как можно скорее. Минимальные инвестиции для поддержки гостиницы в рабочем состоянии должны составить около 500 миллионов гривен", - подчеркнул Игорь Мазепа, гендиректор Concorde Capital.

Он также добавил, что частные компании гораздо эффективнее работают в гостиничном бизнесе, чем государство. Инвестор улучшит сервис, внешний вид и комфорт комплекса, что станет дополнительным плюсом для развития городской среды и бизнеса в столице, считает Игорь Мазепа.

Эксперт по корпоративному управлению госпредприятий и приватизации Андрей Бойцун считает, что государству такой актив не нужен.

"Логика следующая: если государство владеет определенным предприятием или активом, оно должно объяснить, зачем оно им владеет. Если государство не может этого объяснить, то потребности во владении таким предприятием нет. Зачем государству владеть гостиницей? Если рынок может справиться с определенной функцией – государству не следует ее выполнять. На рынке есть много частных отелей, успешно конкурирующих между собой – значит государству нет смысла заниматься бизнесом. Сегодня потребности в государственной гостинице нет", – заявил Андрей Бойцун.

В течение долгого времени государство откладывало приватизацию непрофильных активов "на безрек", что негативно сказалось на состоянии объектов.

Инвестиционный банкир Сергей Фурса считает, что крупная приватизация опоздала на десятки лет.

"Если бы приватизацию госпредприятий начали хотя бы 10 лет назад – ситуация была бы лучше. Во всяком случае, запустить этот процесс лучше поздно, чем никогда. Что касается "Президент-Отель" – объект давно нужно приватизировать. Чем быстрее это сделать – тем лучше. Однако отель обременен договорами аренды, потому какая сумма поступлений поступит в результате продажи и будет ли она отвечать ожиданиям – вопрос открытый", – отметил Фурса.

Напомним, что Государственное управление делами в 2009 году передало "Президент-Отель" в долгосрочную аренду до 2034 года. Фонд госимущества не смог добиться в суде расторжения договора аренды.