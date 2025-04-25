Принесли портрет и цветы: в Киеве школьники и друзья почтили память 17-летнего Даниила, которого убила вражеская ракета. Фото

24 апреля 2025 года Киев пережил очередную трагедию – ракетный удар, унесший жизни многих людей, в том числе и 17-летнего Даниила Худи, его родителей и сильно ранившего сестру парня. В пятницу его друзья, одноклассники и учителя пришли на место атаки, чтобы отдать дань памяти погибшему другу.

Видео дня

Они принесли портрет Даниила и новые цветы, вспоминая его как чрезвычайно светлого и позитивного человека. Об этом сообщает Радио Свобода.

"Он был самый добрый и светлый, всегда смеялся и был тем, кто создавал атмосферу в классе. Без него просто не существовало нашего коллектива", – рассказывают одноклассники и учителя.

Даниил был другом для каждого.

"Он был другом абсолютно для каждого, его знает вся округа наша Святошина и всегда "Наш Даня"", – вспоминает его подруга.

Учительница Яна Ласькова отметила, что еще ночью, с 2 часов, ученики ждали известия о Даниле у места атаки, надеясь, что он жив. Но, к сожалению, эта надежда не сбылась. Сегодня они принесли цветы и игрушки, чтобы почтить его память.

Тем временем в школе подтвердили, что в результате удара погибли не только Данило, но и его родители. Сестра Даниила находится в больнице. Еще две старшие сестры молодого человека жили в другом месте, поэтому остались невредимыми.

Даниил был студентом Киевского авиационного профессионального колледжа, где обучался по специальности "Авиационная и ракетно-космическая техника". Его друзья вспоминают, как он всегда был на позитиве, играл с ними в футбол и даже помогал с работой на Glovo.

"Даня был таким человеком, которого я не видел никогда..." Он был всегда на позитиве, постоянно играл с нами в футбол на 185 школе. Он мне даже помогал с работой, потому что работал на Glovo. Но мы уже ничего с этим не сделаем, брат остается в сердечке навсегда. Он всегда с нами", – добавил друг подростка.

Напомним, в Святошинском районе Киева в пятницу, 25 апреля, завершены поисково-спасательные работы на месте попадания российской ракеты в жилой дом. К сожалению, в результате вражеской атаки погибли 12 человек.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber . Не ведитесь на фейки!