Причиной деформации тоннеля на участке 'Демеевская' – 'Лыбидская' является некачественное проектирование и строительство – выводы экспертизы

По предварительным выводам экспертов Научно-исследовательского судебно-экспертного учреждения причиной деформации тоннеля между станциями "Демеевская"-"Лыбидская" являются некачественные проектные решения и строительно-монтажные работы сооружения конструкции тоннеля этого участка.

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Об этом сообщил директор Департамента транспортной инфраструктуры Руслан Кандибор.

"Сегодня, 24 января, получены первые предварительные выводы экспертного исследования от профильного научного учреждения по причинам деформации тоннеля, что привело к остановке движения поездов между станциями метро "Демеевская"-"Лыбидская". В своем заключении ученые отметили, что причиной являются некачественные проектные решения по обустройству тоннеля в пределах аварийного участка. А также некачественные строительно-монтажные работы по сооружению конструкции тоннеля этого участка", – отметил он.

Руслан Кандибор отметил, что именно этот отрезок тоннеля проходит в сверхсложных гидрогеологических условиях: почвы очень водонасыщенные, со слоем торфа, мелкого и среднего песка.

Директор Департамента транспортной инфраструктуры подчеркнул, что это предварительные выводы, ведь экспертное исследование продолжается. Он напомнил, что экспертное исследование проводится во исполнение решения городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС).

"Окончательные результаты будут известны после раскрытия котлована. Только тогда эксперты смогут провести все необходимые исследования конструкции тоннеля извне. Впрочем, уже сейчас мы видим, что причиной является некачественное проектирование и небрежное выполнение работ, последствия которого сейчас приходится ликвидировать", – сказал он.

Кроме того, согласно выводам ученых, КП "Киевский метрополитен" выполняло все необходимые регламентные работы по содержанию и эксплуатации перегонного тоннеля. Остановка движения поездов на этом участке была своевременной. Это позволило начать установление причин возникновения аварийной ситуации с привлечением соответствующих специалистов, а также выполнения восстановительных работ.

"КП "Киевский метрополитен" – это предприятие двойного назначения, которое обеспечивает как транспортную функцию, так и круглосуточное укрытие населения во время воздушных тревог. Отмечаю, что ни дня станции "синей" линии не были закрыты: с 8 по 12 декабря работали как укрытие в круглосуточном режиме В этот период приостановили движение поездов только на шести станциях этой линии, а уже с 13 декабря было организовано двустороннее движение двумя путями между станциями "Теремки"-"Демеевская", - отметил начальник КП "Киевский метрополитен" Виктор Брагинский. .

Он напомнил, что сообщение между станциями метро "Лыбидская" и "Демеевская" обеспечено наземным транспортом. Для удобства пассажиров в частности создано четыре дополнительных маршрута, на котором работает более 70 автобусов и 20 троллейбусов. Это количество наземного транспорта может перевозить в пиковые часы более 14 тысяч пассажиров. Вместе с тем, на участке между станциями "Теремки"-"Демеевская" пассажиропоток составляет более 10 тысяч человек.

Также Виктор Брагинский отметил, что все специалисты прилагают максимум усилий, чтобы в кратчайшие сроки этот участок метрополитена между станциями "Демеевская"-"Лыбидская" заработал в привычном режиме.