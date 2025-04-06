При ударе армии России по Киеву пострадали офисы украинских телеканалов иновещания
В ночь на 6 апреля Россия нанесла масштабный ракетный удар по Киеву. В результате атаки пострадали каналы украинского государственного иновещания "Мультимедийной платформы иновещания Украины".
Разрушения испытали здания, где были размещены редакционные каналы FREEДОМ, "Дім", UATVEnglish, The Gaze, UATVEspañol, UATVArabic, UATVPortuguês, диджитал редакция и сервисные службы. Сотрудники ГП "МПИУ" не пострадали, сообщила генеральный директор ГП "МПИУ" Юлия Бин.
Удар пришелся по бизнес-центру в Оболонском районе, где размещались каналы иновещания. Там разрушены три верхних этажа, а рядом со зданием образовалась огромная воронка. Также существенные повреждения получили нижние этажи и пока не пригодны к работе.
Пострадали помещения телеканалов FREEДОМ, "Дім", международных редакций UATV (английский, испанский, арабский, португальский), The Gaze, а также диджитал-отдела и технических служб. Сейчас FREEДОМ продолжает говорить из резервной студии.
Россия уже второй раз за два месяца атаковала каналы иновещания в Украине. Предыдущий удар произошел 12 февраля 2025 года и нанес повреждения ньюзрумам, эфирным аппаратным, офисным помещениям, помещениям диджитал-редакции.
"Это уже вторая атака меньше, чем через два месяца. Сейчас фактически разрушены именно те помещения, где работал диджитал и сервисные службы и куда мы перевели часть коллектива и производственных мощностей после февральского обстрела. Именно здесь мы готовили к запуску обновленную студию FREEДОМ, проводили другие восстановительные работы", – отметила Бин.
По словам гендиректора государственного предприятия "МПИУ", на месте российского обстрела работают правоохранители и Государственная служба по чрезвычайным ситуациям. Разбор завалов продолжается.
"Поэтому мы еще сами до конца не можем сказать о масштабе причиненного ущерба. Понятно, что сейчас эти помещения непригодны к работе, но мы найдем решение. Главное – никто из коллектива иновещания не пострадал. Мы продолжаем выходить в эфир. Спасибо всем, кто поддерживает и помогает", – заявила она.
По данным Воздушных сил ВСУ, ночью 6 апреля Россия совершила комбинированный удар ракетами воздушного, наземного, морского базирования и ударными БПЛА, запустив в общей сложности 132 средства – 23 вражеских ракеты и 109 беспилотников разных типов. Силы обороны уничтожили над Украиной 40 российских ударных БПЛА и 13 крылатых ракет. В результате действий врага пострадали Киевщина и Киев, Харьковщина, Хмельнитчина, Черкасщина и Николаевщина.
Как мы ранее сообщали, ночью 23 марта российские войска устроили массированную дроновую атаку на Киев. В результате вражеских ударов пострадал, в частности, офис OBOZ.UA. В здании редакции взрывной волной выбило окна и двери, серьезные повреждения получила студия.
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