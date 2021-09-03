Исторический Андреевский спуск в Киеве празднует День рождения: дата и программа мероприятий

Вторая по популярности улица Киева, Андреевский спуск, 11 и 12 сентября будет праздновать День рождения. Для посетителей готовят праздничную программу с подарками, танцами, песнями и мастер-классами.

На днях любимое место киевлян и гостей города превратится в платформу креативной свободы – там состоится Фестиваль уличных искусств, где сочетаются цирковое, театральное, музыкальное, визуальное и киноискусство.

В этом году в фестивале примут участие известные творческие коллективы, которые приедут на празднование из разных уголков Украины. Также присоединятся соло-артисты с эксклюзивной программой именно ко Дню рождения Андреевского спуска.

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Фестиваль уличного искусства, который превращает улицу-символ Киева в удивительный и сказочный театр под открытым небом, проводят уже четвертый год. В этом году впервые к мероприятию присоединились международные партнеры – Международный женский клуб Киева IWCK.

"Сейчас мы переживаем времена, когда все мероприятия проводятся онлайн. Люди очень скучают по теплой атмосфере и обычному общению. Мы, безусловно, будем придерживаться всех противоэпидемических мероприятий. Обещаем, что каждый наш гость останется довольным, ведь мы будем дарить счастье, радость и добро, именно то, что не хватает каждому из нас. Итак, присоединяйтесь к нашему празднику и поддерживайте развитие искусства на украинском Монмарте", – рассказала главный организатор Татьяна Митрофанова.

Во время Фестиваля будут действовать несколько зон:

Музыкальная зона: концерт оркестра из 50 музыкантов Киевского академического театра оперетты на балконе Андреевской церкви; игра на необычных музыкальных инструментах, таких как ханг; детский Ансамбль "Зернышко" выступит на ступеньках Андреевской церкви с песней "С днем рождения, Андреевский" и некоторыми новинками репертуара; музыкальная экскурсия по Андреевскому спуску от хоровой капеллы им. Л.Ревуцкого пройдет сразу после торжественного открытия праздника: 9-ть песен в исполнении 35 мужчин, которые помогут по-настоящему оживить улицу и начать фестиваль; хедлайнер – музыкальная формация НУМЕР482.

Детская зона : фото-зоны от партнеров, театральные представления для детей, танцевальные и музыкальные мастер-классы.

Парад масок от Марины Лапы : самый большой парад непревзойденных масок прямо из Венеции. Маски от Марины Лапы есть в частных коллекциях Украины, Италии, Шотландии.

Сольные творческие выступления: на Дне рождения каждый сможет прочитать свои стихи – мы выслушаем всех.

Также в течение двух дней гостей будут развлекать: Moana Hula Studio со своими гавайскими танцами, настоящий испанский праздник-феерия – El Сentro Ucraniano-Español "Escuela flamenca" с жаркой атмосферой танца фламенко и пением под гитару с кастаньетами. Для гостей праздника будет представлен спектакль "В Киеве, на Подоле.., или Где Ви сохните бельйо?" от Театра украинской традиции "Зеркало", бесплатные экскурсии в Киевский академический театр "КОЛЕСО". Кроме этого, на праздник приедет Студия эстрадно-духовой музыки "Сувенир" (50 детей) с музыкальной походкой от Арки Дружбы Народов до конца Андреевского спуска, а также многие другие сюрпризы.

Мероприятие пройдет 11-12 сентября с 13:00 до 22:00. Вход, как всегда, свободный.

Праздник организует общественная организация "Андреевский спуск". Мероприятие будет проходить при поддержке председателя Киевской городской государственной администрации и Департамента культуры КГГА.

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