Поздравление с Рождеством: европейские дипломаты спели 'Щедрик' в метро Киева. Видео

Накануне Рождества дипломаты из страны Европы – Германии, Франции и Великобритании – исполнили в киевском метро "Щедрика" в знак солидарности с Украиной. Всемирно известную песню работники посольств спели в среду, 24 декабря.

К ним присоединились украинские деятели искусств. Об этом рассказали на официальной странице посольства Германии в Украине в соцсети Х.

"Спасибо Министерству культуры Украины и деятелям искусств Open Opera Ukraine и Национального дома музыки за радость петь вместе", – сказано в сообщении.

В посольстве также выразили благодарность Киевскому метрополитену за содействие в съемке.

В видео дипломаты имели при себе традиционные элементы украинского праздника – рождественскую звезду и маску козы. После исполнения "Щедрика" они поздравили украинцев с Рождеством на языках своих стран.

"Голоса посольств Германии, Франции и Великобритании слились в "Щедрике" в знак солидарности с Украиной. Благословенного Рождества и справедливого мира!" – отмечается в подписи к ролику.

Ранее мы писали о том, что в канун Рождества главнокомандующий Вооруженных сил Александр Сырский, министр обороны Денис Шмыгаль поздравили защитников Украины со светлым праздником, одним из самых теплых и важных для каждой украинской семьи. Из-за войны, развязанной Россией, сотни тысяч наших воинов вынуждены встречать Рождество Христово на фронте, защищая уют родных.

Президент Украины Владимир Зеленский тоже поздравил украинцев с Рождеством Христовым 24 декабря. Он сказал, что это уникальное время, которое имеет особый дух и магию для всех граждан. Как отметил Зеленский, "несмотря на все, мы вместе и сегодня". Это ощущение, которое дает надежду и помогает держаться, никто не отберет, утверждает глава государства.

Как сообщал OBOZ.UA, певица украинского происхождения Анна Рекер исполнила легендарную песню композитора Николая Леонтовича "Щедрик" под аккомпанемент оркестра, которым руководил известный нидерландский дирижер Андре Рие. Своим талантливым выступлением артистка не только вызвала незабываемые эмоции у всех присутствующих на концерте, который состоялся в Нидерландах, но и выполнила важную миссию – сообщила на международной арене, что эта колядка происходит именно из Украины.

