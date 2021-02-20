Появились подробности о водителе, убившем двумя ударами пешехода в Киеве
Стало известно имя водителя автомобиля, который 19 февраля в Киеве в ходе конфликта на дороге двумя ударами убил пешехода.
По информации источников OBOZREVATEL, это гражданин Азербайджана Абдулла А., который имел вид на жительство в Украине.
Мужчине 28 лет. Он работал в службе такси Bolt.
Подозреваемый живет в Деснянском районе Киева, на Лесном массиве.
Погибший мужчина – 52-летний киевлянин.
Как сообщал OBOZREVATEL:
19 февраля в 14:48 водитель автомобиля Hyundai в ходе внезапно возникшей ссоры набросился на пешехода. На его ориентирование и задержание полицейским понадобилось чуть больше часа.
Открыто уголовное производство по ч.2 ст.121 (умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть) УК Украины.
Водителю грозит лишение свободы на срок до 10 лет.