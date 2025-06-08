Пострадавшие в результате российского обстрела пресофицеры ГСЧС Киева рассказали о своем состоянии. Фото

После массированного ракетного удара по Киеву пресофицеры ГСЧС, которые получили ранения, сейчас проходят лечение под наблюдением врачей. Сейчас они под наблюдением врачей и медленно, но уверенно восстанавливаются.

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О своем состоянии и состоянии коллеги Инны Жельчик рассказал представитель ГСЧС в Киеве Павел Петров. По его словам, первый день после удара прошел, как сцена из боевика: взрывы, крики, раненые.

"Черный день для спасателей Киева. Только сейчас осознаем, как повезло остаться живыми", – написал он.

Сейчас Павел уже начал ходить, но из-за перегрузки чувствует себя слабым – у него поднялась температура.

"Поэтому, я уже начал ходить, но так осторожно, потому что вчера днем набегался по отделению, а вечером лежал с температурой. Инна уже стояла вчера, но совсем немного. Еще набирается сил, в основном сидит, но уже хорошо ест", – написал Петров.

Пострадавшие благодарят всех за поддержку и отмечают, что, оставшись живыми, имеют еще важную миссию в этом мире.

Как сообщал OBOZ.UA, в результате российской террористической атаки на Киев в пятницу, 6 июня, погибли трое пожарных-спасателей – Павел Езгор, Даниил Скадин и Андрей Ременный. Бойцы ГСЧС приехали ликвидировать последствия страшного удара на одной из локаций столицы.

Также от российского удара пострадали двое пресофицеров ГСЧС. Впоследствии они поделились фотографиями с больничной койки и выразили благодарность людям за помощь.

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