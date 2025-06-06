'Это пустота, которую уже не заполнить': появились фото и данные спасателей, которых Россия убила ударом по Киеву

В результате российской террористической атаки на Киев в пятницу, 6 июня, погибли пожарные-спасатели - Павел Езгор, Даниил Скадин и Андрей Ременный. Бойцы ГСЧС приехали ликвидировать последствия страшного удара на одной из локаций столицы.

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Вечная память и слава Героям без оружия! Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины.

"Киев, 6 июня 2025 года. В этот день большая семья ГСЧС понесла невыразимую потерю. В результате страшной российской атаки погибли трое пожарных-спасателей: Павел Езгор, Даниил Скадин и Андрей Ременный", – говорится в сообщении.

В ГСЧС отметили, что россияне унесли жизни людей, которые первыми бросились ликвидировать последствия страшного удара. Спасатели, которые вышли на обычное дежурство, как всегда – в боевой готовности.

"Перед выходом на работу они поцеловали и обняли жен и детей... И больше не вернулись... У каждого из них были любимое дело, желание, планы на жизнь. Но враг решил иначе. Сегодня мы - в скорби. Большая семья ГСЧС скорбит. Это не просто потери. Это раны, которые будут болеть долго. Это слезы, которые еще не высохли. Это пустота, которую уже не заполнить. Мы искренне соболезнуем родным и близким погибших. Мы вместе с вами в этом горе. Чтим и помним каждого. Эта боль – в сердце каждого из нас", – добавили в пресс-службе.

Как сообщал OBOZ.UA, страна-террорист РФ в ночь на пятницу, 6 июня, атаковала Киевскую область с помощью дронов-камикадзе и ракет. В результате вражеской атаки, к сожалению, есть повреждения.

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