'Живы – и это главное': пострадавшие пресофицеры ГСЧС Киева опубликовали первое фото

Пострадавшие в результате террористической атаки РФ на Киев пресс-офицеры ГСЧС Павел Петров и Инна Жельчик получают всю необходимую медицинскую помощь. Они поблагодарили за поддержку и обещают скоро вернуться к работе.

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Соответствующее фото из больницы представитель Государственной службы по чрезвычайным ситуациям столицы Павел Петров опубликовал в своем Instagram. Все желающие могут присоединиться к помощи раненым чрезвычайникам.

"Немного не такие фотки вы, видимо, видите с моего аккаунта, но извините. Живы – и это главное. По другим вопросам все вылечится, все заживет. Спасибо каждому за поддержку. Попробуем восстановить номер Инны, ведь карточки и номера где-то осталось там вместе с телефонами, камерами и брониками", – написал Павлов.

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Напомним, спикер ГСЧС Киева Павел Петров и сотрудница пресс-службы столичных спасателей Инна Жельчик были среди пожарных, которые получили ранения в результате комбинированной террористической атаки РФ на Киев в пятницу, 6 июня.

Как сообщал OBOZ.UA, в результате российской террористической атаки на Киев в пятницу, 6 июня, погибли трое пожарных-спасателей – Павел Езгор, Даниил Скадин и Андрей Ременный. Бойцы ГСЧС приехали ликвидировать последствия страшного удара на одной из локаций столицы.

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