В СНБО сообщили, будут ли рассматривать отставку Кличко

Вопрос об увольнении с должности председателя Киевской городской государственной администрации Виталия Кличко не входит в повестку дня ближайшего заседания Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). Оно назначено на пятницу, 20 августа.

Об этом изданию OBOZREVATEL 19 августа сообщил собственный источник в Совете нацбезопасности. Ведомство будет рассматривать другие темы, но вопрос увольнения главы КГГА запланирован не был, рассказал собеседник.

Он добавил, что не знает, какие темы готовят к рассмотрению другие ведомства, "но СНБО – нет".

Напомним, ранее источники в политической партии "Слуга народа" сообщили, что Кличко якобы могут объявить о подозрении и отстранить от должности главы КГГА. Было названо также имя человека, который в этом случае будет исполнять обязанности Кличко – это якобы министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышов.

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Новости о том, что кадровые перестановки якобы будут обсуждаться членами Совета нацбезопасности и обороны, опубликовал ряд СМИ. Официальной информации об этом не было.

Заявлялось: мол, в парламенте уже собрали 150 подписей для созыва внеочередного заседания, чтобы рассмотреть вопрос об увольнении Чернышова с должности главы Минрегиона.

Как сообщал OBOZREVATEL, заседание СНБО 20 августа созвал президент Украины Владимир Зеленский. Темы, которые внесены в повестку дня, не были обнародованы.