Под посольством РФ в Киеве сожгли 'Кремль'. Фото

В Киеве 26 мая под посольством России состоялась акция в память о погибших на Донбассе украинских военнослужащих. В ее рамках под зданием ведомства активисты сожгли и растоптали макет Кремля.

Как сообщает "Цензор.НЕТ", мероприятие было посвящено годовщине боев за Донецкий аэропорт. Также на заборе посольства повесили фотографии с убитыми российскими военными с надписью "можем повторить" (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Среди организаторов акции: "У.С.І.", "Украинские силы самообороны", Штаб батальонов УНСО, а также общественные организации "Вартові України" и "Хайтарма Крым".

"Мы хотим напомнить всем, что российско-украинская война продолжается. И враг должен помнить, что мы, чествуя своих героев, готовы драться и в дальнейшем за свою землю", – отметили они.

Напомним, что бои за Донецкий аэропорт начались 26 мая 2014 года, когда пророссийские формирования захватили здания аэропорта тогда еще мирного Донецка.

13 января в результате постоянных массированных танковых и артобстрелов со стороны боевиков рухнула диспетчерская башня, изображение которой стало символом обороны аэропорта. В результате подрыва терминала пророссийскими боевиками погибли 58 украинских военных.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не намерена опускать руки в борьбе за своих людей и территории. Он напомнил, что события в ДАП положили начало ожесточенным боям на востоке страны.