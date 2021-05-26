Под посольством РФ в Киеве сожгли "Кремль". Фото

Юрий Сергиенко
Юрий Сергиенко
Политика
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Под посольством РФ в Киеве сожгли 'Кремль'. Фото

В Киеве 26 мая под посольством России состоялась акция в память о погибших на Донбассе украинских военнослужащих. В ее рамках под зданием ведомства активисты сожгли и растоптали макет Кремля.

Как сообщает "Цензор.НЕТ", мероприятие было посвящено годовщине боев за Донецкий аэропорт. Также на заборе посольства повесили фотографии с убитыми российскими военными с надписью "можем повторить" (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

На забор посольства повесили фото с убитыми военными РФ.

Среди организаторов акции: "У.С.І.", "Украинские силы самообороны", Штаб батальонов УНСО, а также общественные организации "Вартові України" и "Хайтарма Крым".

"Мы хотим напомнить всем, что российско-украинская война продолжается. И враг должен помнить, что мы, чествуя своих героев, готовы драться и в дальнейшем за свою землю", – отметили они.

На забор посольства повесили фото с убитыми военными РФ.

Напомним, что бои за Донецкий аэропорт начались 26 мая 2014 года, когда пророссийские формирования захватили здания аэропорта тогда еще мирного Донецка.

13 января в результате постоянных массированных танковых и артобстрелов со стороны боевиков рухнула диспетчерская башня, изображение которой стало символом обороны аэропорта. В результате подрыва терминала пророссийскими боевиками погибли 58 украинских военных.

На забор посольства повесили фото с убитыми военными РФ.
Акция под посольством РФ.
Активисты сожгли макет Кремля.
Активисты сожгли макет Кремля.
Акция под посольством РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не намерена опускать руки в борьбе за своих людей и территории. Он напомнил, что события в ДАП положили начало ожесточенным боям на востоке страны.

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