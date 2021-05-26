Мы боремся каждый день: Зеленский обратился к украинцам в 7-ю годовщину боев за ДАП

Глава государства Владимир Зеленский в седьмую годовщину битвы за Донецкий аэропорт напомнил о том, что Украина спустя столько лет не намерена опускать руки в борьбе за своих людей и территории. Он подчеркнул, что события в ДАП положили начало ожесточенным боям на востоке страны.

Об этом украинский гарант написал у себя в Twiter. Зеленский отметил, что украинским "киборгам" удалось отвоевать часть терминала и это сумело остановить военную агрессию противника.

"26.05.2014 года произошел первый бой за Донецкий аэропорт. Бои за него стали наиболее ожесточенными среди прочих сражений на Донбассе. Украина ежедневно борется за наших людей, территории и мир. Это сложно, но нужно. Нам, Европе, миру", – указал президент в своем сообщении.

Бои за Донецкий аэропорт начались 26 мая 2014 года, когда пророссийские формирования захватили здания аэропорта тогда еще мирного Донецка. 13 января в результате постоянных массированных танковых и артобстрелов со стороны боевиков рухнула диспетчерская башня, изображение которой стало символом обороны аэропорта. В результате подрыва терминала пророссийскими боевиками, погибли 58 украинских военных.

Невероятные стойкость и выдержка нескольких десятков добровольцев Украины, которые несколько месяцев противостояли со стрелковым оружием передовым отрядам ополчения так называемого "ДНР", породило легенду о "киборгах". Это слово с 2014 года считается неологизмом украинского языка.

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