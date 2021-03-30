Парубій заявив про стеження за генералом СБУ та депутатом Київради Кононенком

Народний депутат з фракції "Європейська солідарність", ексголова Верховної Ради Андрій Парубій назвав незаконне стеження за генералом СБУ, депутатом Київради від "ЄС" Віктором Кононенком брудною спецоперацією.

З трибуни парламенту у вівторок, 30 березня, він наголосив, що влада має припинити "ганебну практику використання правоохоронних органів для переслідування опозиції".

"Сьогодні режим пробив чергове дно. Встановлено незаконне, політичне стеження проти депутата Київської міської ради від "ЄС" Віктора Кононенка. І все це відбувається на тлі постійних переслідувань владою українських воїнів, добровольців, волонтерів, учасників Революції Гідності", – сказав Парубій.

Він нагадав, що Віктор Кононенко протягом 2015-2017 років очолював об’єднаний штаб СБУ в зоні проведення АТО.

"Він бойовий генерал, ветеран війни, заступник голови СБУ. Проросійські бойовики визначали дуже велику ціну за його голову. І як професіонал Віктор Кононенко бачить більше, ніж бачить неспеціаліст. Він виявив за собою стеження ще тиждень тому. Сьогодні, припускаючи, що стеження можуть вести російські бойовики, найманці або бандити, Віктор Кононенко вжив заходів і з’ясування їхніх особистостей. Натомість вони пред’явили посвідчення працівників поліції", – повідомив Парубій.

"Брудна спецоперація була зірвана. Віктор Кононенко викликав наряд поліції і журналістів. І все таємне стало явним. У "Європейській солідарності" вважають, що незаконне стеження поліції за ветераном війни і депутатом може бути пов’язане з брехливими заявами про нібито причетність партії та особисто Петра Порошенка до розфарбовування Офісу президента і розбиття шибок на дверях на Банковій", – зазначив нардеп.

Порошенко, за його словами, направив до суду позов проти МВС з вимогою визнати цю інформацію недостовірною, такою що принижує його честь та гідність, завдає шкоди його репутації.

Парубій також нагадав, що це вже не перший випадок стеження за "ЄС".

"Влітку минулого року на незаконному стеженні за партійним офісом попалися горе-детективи ДБР. Ми вимагаємо від влади припинити цю ганебну практику використання правоохоронних органів для переслідування опозиції. Такі дії влади свідчать не про європейський вибір , а про намагання перетворити Україну на Росію. З подібних кроків вже колись починав Янукович і цей шлях привів його до Ростова. Не допустимо переслідування опозиції", – резюмував Парубій.

Зазначимо, про факт стеження у Facebook повідомив депутат Київради від "Європейської солідарності", учасник АТО Олександр Погребиський.

"Щойно вдалось зупинити незаконну "наружку" за бойовим генералом Віктором Кононенком! 2015-2017 Віктор Кононенко очолював об‘єднаний штаб СБУ в зоні АТО. Віктор Іонасович вже п‘ятий день спостерігав за собою наружку", – пише Погребиський.

Він нагадав,що Віктор Кононенко, генерал-лейтенант СБУ, є охоронюваною персоною, оскільки має доступ до державної таємниці.

"Як виявилось, незаконне стеження проводили співробітники поліції. Нагадаю, що на теперішній час Віктор Іонасович є депутатом Київради від "Європейської солідарності". Нагадаю, це не перше стеження за представниками нашої партії, минулого року було виявлено стеження за лідером Петро Порошенко та за офісом "Європейської солідарності" на Лаврській", – зауважив Олександр Погребиський.

Як відомо, 12 червня 2020 року "Європейська солідарність" заявила про незаконне стеження за лідером партії Петром Порошенком. Тоді співголова фракції у Верховній Раді Артур Герасимов оприлюднив фотографії автівок з неіснуючими в базі номерними знаками, які були зафіксовані поблизу помешкання п’ятого президента.

"Вчора неподалік від його дому були зафіксовані невідомі автомобілі марки Toyota та Volkswagen, та мікроавтобус Volkswagen, в яких знаходилися невідомі люди, які відмовилися представитися, назвати себе. А що стосується номерів, які були на цих машинах, то таких номерів в природі не існує. І в базі номерів цих номерів немає. Це говорить тільки про одне: це номери прикриття і підтверджує той факт, що за Петром Порошенко ведеться незаконне стеження", – зазначив тоді Артур Герасимов.