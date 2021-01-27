Марина Порошенко сообщила о выделении из бюджета Киева 140 млн гривен для закупки вакцины от COVID-19

Из бюджета Киева выделят дополнительно 140 млн грн для закупки вакцины от коронавируса.

Об этом во время брифинга в офисе партии "Европейская солидарность" сообщила председатель постоянной комиссии Киевсовета по вопросам здравоохранения и социальной политики Марина Порошенко, отмечает пресс-служба политсилы.

Она подчеркнула, что центральная власть демонстрирует абсолютно провальную политику по противодействию распространению коронавирусу, поэтому уже с первых дней работы нового состава Киевского городского совета "Европейская Солидарность" взялась решать вопросы, которые беспокоят каждого киевлянина.

"Достаточной ли является финансовая поддержка врачей, работающих в отделениях по лечению больных коронавирусом. Возможно ли обеспечить вакцинацию и какая будет приоритетность вакцинации различных слоев населения. Будут ли соблюдены все пункты, которые во всем мире уже определены, что в первую очередь мы должны защитить наших врачей, медицинский персонал, стариков, безусловно, наших военнослужащих, которые защищают Украину и от которых зависит наша спокойная мирная жизнь", – отмечает Порошенко.

"С первых дней работы Киевсовета 9-го созыва, в декабре 2020 года, мы провели аудит и смогли найти 422 миллиона гривен и направить их на обеспечение больниц, которые лечат больных COVID-19, необходимыми медикаментами. Это позволило им спокойно работать в период между бюджетными годами и иметь все необходимое для оказания качественной медицинской помощи", – напомнила Марина Порошенко.

"Нашей командой "Европейской Солидарности" было внесено предложение о дополнительном финансировании из киевского бюджета врачей и медицинского персонала, которые лечат больных коронавирусом. И благодаря таким инициативам было найдено дополнительно 1,6 миллиарда гривен в бюджет 2021 года. Благодаря этому уже с января киевские врачи будут получать дополнительно по 5000 гривен к своей заработной плате, медицинские сестры – 4000 гривен, и младший медицинский персонал – 2000 гривен", – сообщила Марина Порошенко.

Она также отметила, что временно созданное большинство в Киевсовете приняло бюджет города на 2021 год, не учитывая ни одной поправки от "Европейской Солидарности". "Мы считаем, что это значительно снизит качество социальных и медицинских услуг для киевлян", – подчеркнула Порошенко.

"Уже сегодняшнее заседание постоянной Комиссии Киевсовета по вопросам здравоохранения и социальной политики показывает, что требования "Европейской Солидарности" были обоснованы. И уже сегодня на Комиссии мы голосовали за изменения и увеличение средств в размере 140 млн гривен на финансирование Городской целевой программы "Здоровье киевлян" для того, чтобы в ближайшее время город мог закупить вакцины и провести иммунизацию киевлян от коронавируса", – отметила Марина Порошенко.

Она обратилась к представителям органов местного самоуправления с призывом по примеру Киева принять меры для обеспечения вакцинации в своих административных единицах, поскольку надеяться на центральную власть не приходится.

"Я призываю и другие местные советы, руководство регионов и областных центров также не ждать от центральной власти, когда они начнут действительно профессиональную качественную, последовательную борьбу с эпидемией коронавируса в Украине. А помогать своему населению на местном уровне, потому что самое ценное, что мы имеем в Украине – это наши граждане, и мы должны защищать их, беречь их здоровье и жизнь", – резюмирует Марина Порошенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, Максим Степанов заявил, что Украина в феврале может получить еще одну вакцину от COVID-19. По его словам, мыточно получим китайский препарат Sinovac и, возможно, Pfizer – страна попросила 210 тысяч доз.