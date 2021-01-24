Степанов анонсировал еще одну вакцину от коронавируса в Украине

Украина в феврале может получить еще одну вакцину от COVID-19, вскоре должен быть подписан еще один контракт.

Об этом глава Министерства здравоохранения Макстим Степанов заявил в эфире канала "Украина 24 ". Он отметил, что Украина точно получит китайский препарат Sinovac и, возможно, Pfizer – страна попросила 210 тысяч доз.

"У нас есть понимание с их стороны, думаю, на текущей неделе мы точно узнаем даты. Относительно китайской вакцины, мы говорили о 700 тысячах доз в феврале. Я не исключаю, что у нас будет вакцина еще одного производителя. Надеюсь, что на этой неделе мы заключим договор", – сказал он.

Министр уточнил, что в Украину допустят исключения безопасные и эффективные вакцины.

"Это будут вакцины нескольких производителей, как вакцины от гриппа. Когда мы переходим в режим, который связан уже с рекламной кампанией этих вакцин, мы получаем цифры... было 55%, а сейчас 43% людей, которые готовы вакцинироваться бесплатно" , – сказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее нардеп Алексей Гончаренко заявил, что власти Украины не обращались с просьбой зарегистрировать вакцину от коронавируса производства компаний Pfizer и BioNTech, из-за чего страна не может закупить препарат.

Напомним, что министр здравоохранения Максим Степанов спрогнозировал появление вакцины на коммерческом рынке к лету.