Лидера партии "5.10" Балашова суд отправил в СИЗО. Видео

Лидера либертарианской партии "5.10" Геннадия Балашова в четверг, 16 сентября, арестовали до 11 октября. Альтернативой содержания под стражей суд выбрал 9,64 млн гривен залога.

Соответствующее постановление вынес Печерский районный суд города Киева. Сам подозреваемый на странице в Facebook написал, что "едет в тюрьму" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Кроме того, политик сообщил, что будет оставаться в СИЗО, а не вносить залог. "Пострадаем за гражданские права, платить не буду", – написал он.

Адвокат Балашова Игорь Черезов в комментарии журналистам заявил: его подзащитный платить не будет из принципа.

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Известно, что против лидера "5.10" открыто несколько дел. Ранее ему вручили подозрение за разрушение памятника культурного наследия (ч.2 ст.298 УК Украины). Речь идет о стройке 6-этажного здания в буферной зоне Софии Киевской и Киево-Печерской Лавры, охраняемой ЮНЕСКО.

Бизнесмена и политика обвинили также в уклонении от уплаты налогов в размере 9,6 млн гривен. По этому делу суд арестовал его имущество на сумму в 200 млн гривен.

Как писал OBOZREVATEL: