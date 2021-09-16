Лидера партии "5.10" Балашова суд отправил в СИЗО. Видео
Лидера либертарианской партии "5.10" Геннадия Балашова в четверг, 16 сентября, арестовали до 11 октября. Альтернативой содержания под стражей суд выбрал 9,64 млн гривен залога.
Соответствующее постановление вынес Печерский районный суд города Киева. Сам подозреваемый на странице в Facebook написал, что "едет в тюрьму" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
Кроме того, политик сообщил, что будет оставаться в СИЗО, а не вносить залог. "Пострадаем за гражданские права, платить не буду", – написал он.
Адвокат Балашова Игорь Черезов в комментарии журналистам заявил: его подзащитный платить не будет из принципа.
Известно, что против лидера "5.10" открыто несколько дел. Ранее ему вручили подозрение за разрушение памятника культурного наследия (ч.2 ст.298 УК Украины). Речь идет о стройке 6-этажного здания в буферной зоне Софии Киевской и Киево-Печерской Лавры, охраняемой ЮНЕСКО.
Бизнесмена и политика обвинили также в уклонении от уплаты налогов в размере 9,6 млн гривен. По этому делу суд арестовал его имущество на сумму в 200 млн гривен.
Как писал OBOZREVATEL:
16 августа экс-нардепа Балашова задержали правоохранители. Это произошло в Печерском управлении полиции ГУНП в городе Киеве после того, как предприниматель спровоцировал драку со следователем.
А до этого одиозный политик явился на допрос в костюме супергероя DC Comics Бэтмена, накричал на следователя и обматерил его.