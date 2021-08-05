Лидер партии 5.10 Балашов пришел на допрос в костюме Бэтмена. Фото и видео

Лидер либертарианской партии "5.10" Геннадий Балашов явился на допрос в костюме супергероя DC Comics Бэтмена. Кроме того, он накричал на следователя и обматерил его.

Соответствующее видео появилось на Telegram-канал "Киев Оперативный" в четверг, 5 августа. На ролике зафиксировано, что политик устроил скандал на улице, когда возле его машины появился представитель стороны обвинения (чтобы посмотреть запись, доскролльте страницу до конца).

Балашов после допроса пришел в свое авто (которое, кстати, украшено спортивными полосами и надписями с именем владельца) в костюме: черной маске и плаще. Он сел в машину, перед этим "послав на" следователя.

Видео дня

Позже политик вышел из авто уже без костюма супергероя. Он сразу же начал оскорблять оппонента, назвав его "п**дюком". В целом речь лидера "5.10" была "щедрой" на нецензурную лексику.

"23 года пи**расу!.. Идешь ты на х**! Ты еще хуже, чем я думал!" – кричал Балашов, активно жестикулируя. Следователь же на грубые фразы не отвечал.

В это время женщина снимала выходку на камеру. Когда политик закончил с оскорблениями и сел за руль авто, она села рядом на пассажирское сидение.

Осторожно, нецензурная лексика!

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