У Балашова арестовали недвижимость на 200 млн грн: его обвиняют в уклонении от уплаты налогов

Лидера партии "5.10" (выступает за радикальное снижение налогов) Геннадия Балашова обвинили в уклонении от уплаты налогов в размере 9.6 млн грн, его имущество на сумму в 200 млн грн арестовали. По версии Государственной фискальной службы он продал свою квартиру по заниженной цене. Сам же политик заявляет, что его дело "заказали".

Как сообщают ГФС на своей официальной странице в Facebook, экс-нардеп и предприниматель Балашов в 2018-2019 годах "умышленно уклонился от уплаты налога на доходы физлиц и военного сбора". Он якобы умышленно занизил стоимость квартиры, которую продал.

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В результате на его 18 объектов недвижимости в Киеве общей стоимостью в 200 млн грн наложили арест. Также в ГФС отметили, что согласно Конституции никто не может считаться виновным, пока вину не признает суд.

Сам же Балашов на своей странице в Facebook обвинил судью в нарушении его прав и заявил, что сделка прошла законно. "В 2018 году была продана Квартира, через нотариуса, ее оценивал лицензионный оценщик, сделку разрешил Госкомимущества. Нотариус оформил сделку после уплаты всех налогов. У налоговой претензий нет. Но заказали дело, и Продажа квартиры стала преступлением с целью уклонения от налогов. И залог в 9,6 млн. Требуют до суда, потому, что это и есть замысел как ограбить, унизить и наказать", – написал предприниматель.

Отметим, Геннадий Балашов владеет целым рядом помещений, в том числе квартирами и офисами, в центре Киева. Он активно ведет свой блог в YouTube, призывает отказаться от ряда налогов и утверждает, что в стране весь бизнес вынужден уклоняться от уплаты налогов. Он также создал партию "5.10", которая разделяет указанные выше требования.

Как ранее писал OBOZREVATEL: