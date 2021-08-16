В Киеве задержали лидера партии "5.10" Балашова. Фото

Лидера либертарианской партии "5.10" Геннадия Балашова в понедельник, 16 августа, задержали правоохранители. Это произошло в Печерском управлении полиции ГУНП в городе Киеве.

О событии вечером в понедельник сообщил адвокат политика Игорь Черезов на своей странице в Facebook. По словам юриста, задержание произошло после драки бывшего народного депутата со следователем.

Представитель Балашова также поделился фотографиями экс-нардепа в управлении полиции и скрином видео, на котором зафиксировано применение физической силы.

На изображении видно, что мужчина в белой рубашке держал Балашова за голову, пока тот уворачивался, а второй мужчина подошел к политику со спины – возможно, чтобы разборонить драку.

Видео дня

Обстоятельства того, что именно случилось в управлении полиции, Черезов не раскрыл, назвав рукоприкладство "стычкой".

"Ночь он [Балашов] проведет в следственном изоляторе", – указал юрист.

Также он рассказал о возбуждении еще одного уголовного производства, связанного с лидером "5.10".

Как писал OBOZREVATEL, 5 августа Балашов явился на допрос в костюме супергероя DC Comics Бэтмена, а уже на улице накричал на следователя и обматерил его.

Ранее Балашову вручили подозрение за разрушение памятника культурного наследия (ч.2 ст.298 УК Украины). Речь идет о построенном в буферной зоне Софии Киевской и Киево-Печерской Лавры 6-этажном здании.

Также в сети появилось видео того, как Балашов скрывался от следователя Печерского управления полиции. Правоохранитель представился и сообщил политику и бизнемсену о подозрении, а тот ударил его дверью и убежал.