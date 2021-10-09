Мэр Киева Виталий Кличко выступил в Лейпциге с речью о демократии на мероприятии по случаю годовщины начала мирной революции 1989 года в ГДР.

Он подчеркнул, что Украина и Восточная Германия (бывшая ГДР) имеют общий исторический опыт как страны, которые на протяжении многих лет находились под тоталитарным режимом. И оба государства пережили политические потрясения и завоевали свое право на свободу и демократию, сообщила пресс-служба Виталия Кличко.

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"Мы, украинцы, никогда не оставляли стремление жить в своей, независимой, действительно демократической и свободной стране. За реализацию этого идеала отдали жизни миллионы моих соотечественников – жертвы политических репрессий, голодоморов и войн. Украинских патриотов пытали в тюрьмах, морили голодом, расстреливали... Мой народ заплатил высокую цену за независимость своего государства. За право строить в ней демократию. Строить страну, в которой мы мечтаем жить, – сказал Кличко. – Вы знаете: я – бывший боксер. И посвятил спорту большую часть своей жизни. И я могу сказать, что бокс и демократию объединяет одна важная вещь – без боя, ран и разочарований, без борьбы не бывает настоящей победы! Чтобы победить, надо настойчиво идти к цели, много работать, никогда не сдаваться и верить в себя. Верить в свою страну! Мы все понимаем, что за демократию надо бороться. А построив ее, образно говоря, – ежедневно поддерживать фундамент и ухаживать каждый камешек", – подчеркнул мэр Киева.

Он отметил, что Революция Достоинства, агрессия России и оккупация ею значительной территории Украины заставили украинский понять, что за свободу надо бороться – всегда и бескомпромиссно.

"Хочу подчеркнуть, что речь идет не только о военной агрессии и оккупации значительной части территории Украины. Речь идет о причинах этого. В противоборстве сошлись две полярных идеологии – демократическая и авторитарная. Украина пытаются сломать и подчинить. Загнать в империю, которую хочет создать Россия. Но . Революция Достоинства продемонстрировала цивилизационный выбор украинского народа. Это – европейская модель, основанная на демократических ценностях. За это выбор, за идеалы погибли 100 Героев Небесной сотни. За нее отдают сегодня жизнь наши патриоты на Востоке Украины ", – подчеркнул Кличко.

Он отметил, что Украина, ее общество, каждый гражданин преодолевают сегодня вызовы на пути к настоящей демократии. И от стабильности в украинском государстве зависит и стабильность всей Европы. "Не надо об этом забывать. Европейское сообщество заинтересовано в том, чтобы Украина успешно продвигалась в направлении зрелой и эффективной демократии", – сказал Виталий Кличко.

Мэр Киева подчеркнул, что в Украине хорошо понимают, что невозможно построить развитое европейское государство без системных структурных реформ. Соответственно, это накладывает дополнительную ответственность на каждого украинском. Ведь будущее Украины зависит от сознания, от усилий каждого гражданина.

Кличко также подчеркнул важность развития первичной демократии, местного самоуправления. "Я уверен, что без развития местного самоуправления, расширение полномочий, сферы компетенции местных органов власти невозможно демократическое развитие страны в целом. Политическая конкуренция, свободное соревнование идей и мыслей являются составными демократии", – подчеркнул мэр Киева.

Он поблагодарил европейских партнеров за помощь и поддержку европейского выбора Украины. "Мы понимаем, что никто, кроме нас самих – украинский – не изменит наше общество и наше государство. В то же время, важно, чтобы мы опирались на поддержку и лучшие практики наших друзей и партнеров. В этом, в частности, заключается очень важная часть нашего сотрудничества с городом-побратимом Лейпцигом. Ваши достижения стимулируют нас к дальнейшим шагов, направленных на развитие еще молодой украинской демократии ", – отметил Виталий Кличко.

В 2021 году Киев и Лейпциг отмечают 60 годовщину подписания Соглашения о побратимстве. 9 октября мэр Киева Виталий Кличко вместе с мэром Лейпцига Буркхардом Юнгом, который также возглавляет Ассоциацию городов Германии, открыли Дни Киева в Лейпциге. Также Кличко встретился с с премьер-министром федеральной земли Саксония Михаэлем Кречмером, специальным посланником правительства ФРГ по вопросам децентрализации, бывшим премьер-министром Саксонии Георгом Мильбрадт, представителями бизнеса и культуры Германии. Посетил ежегодный Фестиваль Света, который устраивают к годовщине начала мирной революции 1989 года в ГДР.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в немецком городе Лейпциг 9 октября стартовали Дни Киева и заработала фотовыставка "KyivScape: Демократия и свобода", посвященная украинской столице. Ее открывал мэр этого немецкого города Буркхард Юнг и председатель Киевского городского совета Виталий Кличко.