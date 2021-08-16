Кличко – об обысках в Киеве: это давление на местную власть и опасный прецедент для Украины

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что массовые обыски, парализующие работу коммунальных предприятий и структурных подразделений городской власти, которые продолжаются уже несколько месяцев, являются системным, политически мотивированным давлением. Он назвал это опасным прецедентом для всей страны.

Видеообращение мэр обнародовал на своем канале в Telegram в понедельник, 16 августа. По мнению Кличко, эти действия направлены на дискредитацию столичной власти и его лично (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).

"Я хочу обратиться к киевлянам, к представителям местного самоуправления, представителям различных органов власти. И подчеркнуть следующее. Тот сценарий, который сегодня отрабатывают на столичной власти, – опасный прецедент для всей страны, – подчеркнул Кличко.

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По словам городского головы, такие действия также направлены на создание препятствий для воплощения важных для города и киевлян проектов.

"И делается это с одной целью – опорочить мою репутацию. И создать почву, чтобы, вопреки Конституции, назначить главой КГГА залетного ставленника, а не того, кого избрали киевляне", – подчеркнул Кличко.

Относительно громких обвинений и назначения виновных, мэр Киева напомнил, что лицо считается невиновным в совершении преступления, пока его виновность не будет доказана в законном порядке – приговором суда, который вступит в законную силу.

"Потому что сейчас кричат о подозрениях, нарушениях, а потом все лопнет как мыльный пузырь! Хочу подчеркнуть, что городская власть, несмотря на все препятствия, работает. Мы продолжаем ремонт дорог, объектов социальной инфраструктуры. Мы продолжаем строительство Подольско-Воскресенского мостового перехода. Хотя его и пытаются заблокировать многочисленными обысками по кругу. Мы должны восстановить работу Инспекции по парковке, которую сейчас практически заблокировали. И не допустить беспорядка с парковкой на тротуарах и обочинах дорог", – отметил мэр столицы.

Он добавил, что все документы, информация о деятельности инспекции – в открытом доступе и киевляне могут с ней ознакомиться.

"А через "Киев цифровой" мы максимально убрали бюрократию в общении киевлян с чиновниками. Оформить штраф и забрать машину со штрафплощадки можно очень быстро и без помех. Все процедуры прозрачны. Подчеркну. Я не дам уничтожить свою репутацию и дело, которым я занимаюсь много лет! Мы продолжим менять Киев, менять страну!" – подчеркнул Кличко.