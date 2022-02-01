Главой Киевской ОГА может стать зам Кличко. Эксклюзив

Первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Алексей Кулеба может стать губернатором Киевской области. В настоящее время он курирует в КГГА вопросы осуществления самоуправляющихся полномочий.

По предварительным данным, кандидатура Кулебы уже согласована. Об этом OBOZREVATEL сообщили собственные источники.

Стоит отметить, что в органах местного самоуправления Алексей Кулеба работает с 2019 года. В течение двух лет, до 2021 года, он занимал должность директора Департамента городского благоустройства КГГА. В 2021 году его назначили на должность первого заместителя главы Киевской городской государственной администрации.

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До работы в государственных органах Кулеба длительное время занимался предпринимательской деятельностью.

Стоит отметить, что на данный момент должность главы Киевской облгосадминистрации занимает Василий Володин.

Напомним, первому заместителю главы Киевской городской государственной администрации Николаю Поворознику вручили подозрение по делу о лишении земельного участка на улице Щусева возле станции метро "Сырец".

Ранее Виталий Кличко заявил, что правительство, согласовав увольнение глав трех районных администраций Киева, присоединилось к кампании по подавлению местного самоуправления в Украине.