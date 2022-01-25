Первому заместителю главы КГГА вручили подозрение. Фото

Первому заместителю главы Киевской городской государственной администрации Николаю Поворознику вручили подозрение. Подозрение вручили по делу о лишении земельного участка на улице Щусева возле станции метро "Сырец" аппарата СНБО.

Об этом сообщает в Telegram-канале мэр Киева Виталий Кличко.

В 2019 году городские власти прекратили право постоянного пользования участком. Город привел в заброшенную территорию в порядок, вывез мусор, осуществил благоустройство территории. И устроил там сквер. Но СНБО не оставляет намерений застроить территорию высотками и через правоохранителей продолжает давить на столичные власти, говорится в сообщении.

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"История этого участка, напомню, следующая. В 2009 году он был передан аппарату СНБО Украины в постоянное пользование для строительства, эксплуатации и обслуживания многоквартирных жилых домов с подземными паркингами и объектами социально-бытовой инфраструктуры", - написал Кличко.

Однако в 2019 году было установлено, что все 10 лет участок не использовался по назначению, строительство не было начато. На земельном участке образовалась стихийная свалка.