Экс-начальник полиции Киева Андрей Крищенко назначен заместителем Кличко

Бывший начальник Главного управления Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко стал заместителем главы Киевской городской государственной администрации Виталия Кличко. В частности, по вопросам осуществления самоуправленческих полномочий.

Соответствующее решение было принято на заседании Киевского горсовета в четверг, 23 сентября. Оно транслировалось онлайн на YouTube (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

За проголосовал 91 депутат. Так, в КГГА Крищенко будет отвечать за вопросы муниципальной безопасности, гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций, территориальной обороны и взаимодействия с правоохранительными органами.

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Отметим, что перед голосованием Кличко попросил депутатов поддержать назначение экс-правоохранителя и назвал его "патриотом, настоящим бойцом за Украину и профессионалом с принципами".

Сам Крищенко во время представления в качестве кандидата заявил, что наладит высокий уровень взаимодействия киевской власти с правоохранительными органами.

Напомним: 5 августа 2021-го Андрей Крищенко подал в отставку с должности начальника полиции Киева, которую занимал с 2015 года. 10 августа его заявление удовлетворили. Источники OBOZREVATEL утверждали, что написать рапорт Крищенко заставило руководство НПУ.

Андрей Евгеньевич Крищенко родился 5 ноября 1972 года в селе Доманевка Николаевской области. В органах внутренних дел он работал с 1992-го.

В 2013-2014 гг. руководил подразделением Кировоградского управления по борьбе с организованной преступностью. Весной 2014-го стал начальником горотдела милиции Горловки.

14 апреля того года вместе с полковником Германом Приступой Крищенко отстреливался от пророссийских террористов во время многочасового штурма здания горловской милиции, сбросил флаг РФ. Защищая флаг Украины, получил тяжелые ранения. В российских СМИ даже заявляли, якобы офицер погиб. Однако украинским силам удалось его отбить. За проявленное мужество и героизм Андрея Крищенко наградили орденом "За мужество" III степени.

С июня по декабрь 2014-го он исполнял обязанности главы Славянской райгосадминистрации. Потом опытного офицера назначили начальником управления по борьбе с организованной преступностью ГУ МВД Украины в Донецкой области. На этом посту он приложил немало усилий для выявления террористов и диверсантов, а также раскрытия преступлений, которые происходили на Донетчине.

В 2018 году Крищенко получил звание генерала полиция третьего ранга.

Как сообщал OBOZREVATEL, еще будучи начальником столичной полиции Андрей Крищенко выступал за ведение запрета на передвижение по улице в ночное время. По его словам, это помогло бы не допустить фактов мародерства в Киеве.