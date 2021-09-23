Экс-начальник полиции Киева Андрей Крищенко назначен заместителем Кличко

Марина Лисничук
Марина Лисничук
Политика
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Экс-начальник полиции Киева Андрей Крищенко назначен заместителем Кличко

Бывший начальник Главного управления Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко стал заместителем главы Киевской городской государственной администрации Виталия Кличко. В частности, по вопросам осуществления самоуправленческих полномочий.

Соответствующее решение было принято на заседании Киевского горсовета в четверг, 23 сентября. Оно транслировалось онлайн на YouTube (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

За проголосовал 91 депутат. Так, в КГГА Крищенко будет отвечать за вопросы муниципальной безопасности, гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций, территориальной обороны и взаимодействия с правоохранительными органами.

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Данные голосования

Отметим, что перед голосованием Кличко попросил депутатов поддержать назначение экс-правоохранителя и назвал его "патриотом, настоящим бойцом за Украину и профессионалом с принципами".

Андрей Крищенко во время выступления в Киевской мэрии

Сам Крищенко во время представления в качестве кандидата заявил, что наладит высокий уровень взаимодействия киевской власти с правоохранительными органами.

Напомним: 5 августа 2021-го Андрей Крищенко подал в отставку с должности начальника полиции Киева, которую занимал с 2015 года. 10 августа его заявление удовлетворили. Источники OBOZREVATEL утверждали, что написать рапорт Крищенко заставило руководство НПУ.

Кто такой Андрей Крищенко

Андрей Евгеньевич Крищенко родился 5 ноября 1972 года в селе Доманевка Николаевской области. В органах внутренних дел он работал с 1992-го.

В 2013-2014 гг. руководил подразделением Кировоградского управления по борьбе с организованной преступностью. Весной 2014-го стал начальником горотдела милиции Горловки.

Андрей Крищенко

14 апреля того года вместе с полковником Германом Приступой Крищенко отстреливался от пророссийских террористов во время многочасового штурма здания горловской милиции, сбросил флаг РФ. Защищая флаг Украины, получил тяжелые ранения. В российских СМИ даже заявляли, якобы офицер погиб. Однако украинским силам удалось его отбить. За проявленное мужество и героизм Андрея Крищенко наградили орденом "За мужество" III степени.

С июня по декабрь 2014-го он исполнял обязанности главы Славянской райгосадминистрации. Потом опытного офицера назначили начальником управления по борьбе с организованной преступностью ГУ МВД Украины в Донецкой области. На этом посту он приложил немало усилий для выявления террористов и диверсантов, а также раскрытия преступлений, которые происходили на Донетчине.

В 2018 году Крищенко получил звание генерала полиция третьего ранга.

Крищенко будет заместителем Кличко по вопросам осуществления самоуправленческих полномочий

Как сообщал OBOZREVATEL, еще будучи начальником столичной полиции Андрей Крищенко выступал за ведение запрета на передвижение по улице в ночное время. По его словам, это помогло бы не допустить фактов мародерства в Киеве.

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