Поддержка, которая сразу превращалась в тепло в домах: стало известно, как народ Тайваня помог Украине

То, что россияне будут системно выбивать украинскую энергетику, чтобы обесточить и заморозить города, стало понятно уже с осени первого года полномасштабного вторжения. Поэтому Киев с 2022 года наращивал резервные энергетические мощности. Одни из первых мощных генераторов, которые и сегодня обеспечивают питанием районные и квартальные котельные столицы, были устройства, переданные "Киевтеплоэнерго" из Тайваня.

Об этом рассказал депутат Киевсовета Георгий Маленко. Он отметил, что передача оборудования состоялась в рамках Меморандума о взаимопонимании и сотрудничестве Ассоциации городов Украины с Представительством Тайбэя.

"Это была непростая история — зима, дефицит, логистика, бюрократия. И главное: речь шла не о бытовых "маленьких" генераторах, а о промышленных установках, которые реально могут держать город. И уже в январе 2023 года первые мощные генераторы были переданы "Киевтеплоэнерго" и начали работать на Киев", – рассказал Маленко.

По словам депутата, он вместе с коллегами из Киевсовета и КГГА лично поблагодарили народ Тайваня за эту помощь.

"Потому что это была не просто поддержка "где-то далеко" — это была поддержка, которая сразу превращалась в тепло в домах и стабильность в городе", – отметил Маленко.

После этого в рамках сотрудничества с Тайванем Киев получал и другую важную помощь: кареты скорой, пожарные машины, десятки пикапов для военных. Помощи было много, и она была очень конкретной, подчеркнул депутат.

Сегодня, когда массированные атаки российских террористов на критическую инфраструктуру Украины превратило ситуацию в критическую, те первые поставки из Тайваня очень понадобились Киеву.

"В такие моменты каждый резервный источник питания — на вес золота", – подчеркнул депутат.

Благодаря тем первым 14 "тайваньским" генераторам сейчас более 300 жилых домов и объектов социальной инфраструктуры столицы имеют тепло.

"На днях уточнил, проверил и могу подтвердить: все 14 "тайваньских" генераторов общей мощностью около 5,8 МВт работают на 100%. Сегодня они обеспечивают питанием районные и квартальные котельные в Дарницком, Днепровском, Святошинском, Соломенском районах и в центральной части города. Более 300 жилых домов и объектов социальной инфраструктуры имеют тепло благодаря этой поддержке", – сообщил Георгий Маленко.