Под Киевом в массовом ДТП столкнулись 8 авто: часть дороги перекрыта
Возле поселка Вита Почтовая Киевской области в среду, 30 декабря, около 10:00 произошло ДТП с участием 8 автомобилей.
Как рассказали OBOZREVATEL в пресс-службе полиции Киевской области, очевидец аварии также сообщил об одном пострадавшем (чтобы посмотреть фото и видео, проскролльте до конца страницы).
На место происшествия выехали сотрудники полиции и врачи.
По информации dtp.kiev.ua, несколько автомобилей получили серьезные повреждения и перекрыли движение на двух полосах дороги. Еще четыре машины "выстроились гармошкой".
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Оболонском районе Киева вечером 29 декабря пьяный водитель Nissan не справился с управлением и протаранил три автомобиля.