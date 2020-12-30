Під Києвом у масовій ДТП зіткнулися 8 авто: частина дороги перекрита

Біля селища Віта Поштова Київської області в середу, 30 грудня, близько 10:00 сталося ДТП за участю 8 автомобілів.

Як розповіли OBOZREVATEL у пресслужбі поліції Київської області, очевидець аварії також повідомив про одного постраждалого (щоб подивитися фото і відео, проскрольте до кінця сторінки).

На місце події виїхали співробітники поліції та лікарі.

За інформацією dtp.kiev.ua, кілька автомобілів отримали серйозні пошкодження та перекрили рух на двох смугах дороги. Ще чотири машини "вишикувалися гармошкою".

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Оболонському районі Києва увечері 29 грудня п'яний водій Nissan не впорався з керуванням і протаранив три автомобілі.