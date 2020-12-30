Під Києвом у масовій ДТП зіткнулися 8 авто: частина дороги перекрита

Олег Тимченко
Олег Тимченко
Кияни
5,1 т.
Попередньо, є постраждалий

Біля селища Віта Поштова Київської області в середу, 30 грудня, близько 10:00 сталося ДТП за участю 8 автомобілів.

Як розповіли OBOZREVATEL у пресслужбі поліції Київської області, очевидець аварії також повідомив про одного постраждалого (щоб подивитися фото і відео, проскрольте до кінця сторінки).

На місце події виїхали співробітники поліції та лікарі.

За інформацією dtp.kiev.ua, кілька автомобілів отримали серйозні пошкодження та перекрили рух на двох смугах дороги. Ще чотири машини "вишикувалися гармошкою".

Аварія сталася поряд з селищем Віта Поштова.
Сталося ДТП за участю 8 автомобілів.
Попередньо, в ДТП є постраждалі.
Кілька автомобілів отримали серйозні пошкодження.
Кілька автомобілів отримали серйозні пошкодження.
на місце ДТП викликали лікарів і поліцію.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Оболонському районі Києва увечері 29 грудня п'яний водій Nissan не впорався з керуванням і протаранив три автомобілі.

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