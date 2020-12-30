В Киеве пьяный на Nissan разбил три машины

В Оболонском районе Киева вечером 29 декабря пьяный водитель Nissan не справился с управлением и протаранил три автомобиля.

Как рассказали OBOZREVATEL в пресс-службе патрульной полиции Киева, в аварии никто не пострадал (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы. + 18).

"На водителя были составлены административные материалы по статьям 124 (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств) и 130 (Управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения) КУоАП", – уточнили в полиции.

По словам очевидцев, водитель Nissan якобы пытался имитировать сердечный приступ.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Белоцерковском районе Киевской области 24 декабря столкнулись грузовики DAF и Mercedes. В результате аварии один из водителей погиб на месте происшествия.