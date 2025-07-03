Под Киевом из окна многоэтажки выпал 2-летний мальчик. Подробности и фото

В Гостомеле Киевской области в четверг, 3 июля, из окна второго этажа жилого дома выпал 2-летний мальчик. Ребенок с телесными повреждениями был госпитализирован в больницу.

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Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Обстоятельства чрезвычайного происшествия установят следователи.

"В полицию поступило сообщение от медиков о травмировании малолетнего мальчика. По предварительной информации, малыш залез на подоконник, оперся на москитную сетку и выпал из окна. В момент происшествия мать ребенка находилась дома, однако на несколько минут отвлеклась", – рассказали в пресс-службе.

В полиции добавили, что, к счастью, мальчик упал на металлический карниз под окном. Сейчас угрозы его жизни нет. Он находится под наблюдением врачей.

Напомним, в Белоцерковском районе Киевской области легковушка сбила 10-летнего мальчика, который катался на велосипеде. В результате ДТП ребенок был травмирован – его доставили в больницу.

Как сообщал OBOZ.UA, в Святошинском районе Киева в понедельник, 16 июня, произошло ДТП с участием трех автомобилей. В результате аварии пострадали четверо детей.

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