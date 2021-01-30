Под Киевом два авто столкнулись лоб в лоб: один водитель погиб. Фото

Под Киевом, на выезде из поселка Козин, произошло смертельное ДТП.

Как сообщает dtp.kiev.ua в Telegram, два автомобиля Renault Megane совершили жесткое лобовое столкновение (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Предварительно, более темный Renault на закруглении дороги на льду боком вылетел на встречную полосу.

Серьезно пострадали оба водителя, вскоре один из них умер в реанимации.

На месте работала следственно-оперативная группа.

Как сообщал OBOZREVATEL, 28 января на дорогах Украины участились случаи ДТП из-за обильных снегопадов.

Были введены временные ограничения движения на дорогах государственного значения в связи с погодными условиями.

29 января возле поселка Ерковцы Киевской области на заснеженной дороге произошла смертельная авария.