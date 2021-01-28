Украину захлестнули ДТП из-за непогоды: есть пострадавшие. Фото

В четверг, 28 января, из-за обильных снегопадов на дорогах Украины участились случаи ДТП.

Как сообщается на сайте полиции Полтавской области, вблизи села Галявое Лубенского района микроавтобус Mercedes Sprinter, двигаясь по маршруту Сумы – Киев, выехал за пределы проезжей части и перевернулся на левый бок (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

На момент ДТП в салоне маршрутки находилось 13 пассажиров, из которых две женщины получили травмы.

На месте автопроисшествия работала следственно-оперативная группа полиции.

Между тем в Николаевской области спасатели отбуксировали из снежного заноса карету скорой помощи, которая следовала на вызов к больному во Врадиевку, сообщили в областном управлении ГСЧС.

Еще 4 легковых автомобиля извлекли на проблемных участках дорог в пределах Домановского района.

Также сотрудников ГСЧС привлекаются к деблокированию поваленных деревьев, которые препятствуют движению транспорта.

На автодорогах области работает три единицы техники повышенной проходимости аварийно-спасательного отряда специального назначения.

Как сообщал OBOZREVATEL, 28 января введены временные ограничения движения на дорогах государственного значения в связи с погодными условиями.