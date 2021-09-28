По программе Зеленского на Киевщине отстроят неработоспособный мост вблизи Белогородки

В Киевской области на дороге Р-04 Киев – Фастов – Белая Церковь – Тараща – Звенигородка будет капитально отремонтирован мост через реку Ирпень около с. Белогородка. Подрядная организация уже приступила к строительству временного объезда моста.

Работы ведутся по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка", сообщает Укравтодор.

"89-метровый мост был построен в 1968 году, с тех пор ни разу капитально не ремонтировался. К ремонту эксплуатационное состояние сооружения было определено как V – неработоспособный", – отмечается в сообщении.

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На мосту планируется заменить балки, отремонтировать проезжую часть, установить новые знаки, нанести дорожную разметку, заменить барьерное и перильное ограждения.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский анонсировал планы в 2021 году восстановить и построить по программе "Большая стройка" 245 мостов.