По обновленному участку между 'Лыбедской' и 'Демиевской' прошел первый пробный поезд: Кличко рассказал подробности. Видео

В ночь на субботу, 31 августа, в Киеве по обновленному участку между станциями метро "Лыбедская" – "Демиевская" прошел первый пробный поезд. Для его запуска осуществили комплекс подготовительных работ с сочетанием конструкций действующего тоннеля с новой частью усилившегося тоннеля и участков.

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Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко. В составе поезда находился специальный вагон, который проверяющий новое путевое полотно.

В частности, его проверили на соблюдение должной ширины пути, отступов и возможной просадки. Протестировал пробный поезд и системы безопасности движения на разных скоростях.

Перед его запуском проложили все необходимые кабельные сети электроснабжения, сигнализации и связи, осуществили монтаж и подключение контактного рельса, через который идет питание для движения поездов, а также монтаж и настройку систем безопасности движения поездов.

"В дальнейшем в ночное время будут тщательно проверять инженерные и системы безопасности перед полноценным возобновлением движения поездов с пассажирами", – написал городской голова.

Работы продолжаются в круглосуточном режиме, чтобы в ближайшие недели возобновить движение поездов, добавил Кличко.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 8 декабря 2023 в столичном метро остановили движение поездов метро между станциями "Демиевская" и "Теремки". В туннеле произошла разгерметизация, а по путям текла вода. В КГГА тогда сообщили о введении ограничений из-за необходимости срочного проведения ремонта в тоннеле, которые продлятся около 6 месяцев.

– В июне 2024 года специалисты завершили демонтаж участка перегона между станциями "Демиевская" и "Лыбедская" и начали укрепление железобетонной "рубашкой" части старого тоннеля, прилегающих к аварийному участку с обеих сторон. Работы на объекте продолжались круглосуточно.

– Руководство подземки сообщило, что они делают все необходимое, чтобы возобновить движение поездов по "синей" линии метро в начале осени 2024 года в направлении Теремков.

– В августе Кличко сообщил, что специалисты завершили работы по строительству нового участка тоннеля между станциями метро "Демиевская" – "Лыбедская" и начали засыпать котлован грунтом. Вечером 30 августа стало известно, что работы на перегоне между станциями завершаются.

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