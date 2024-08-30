Работы на перегоне между станциями метро 'Демиевская' и 'Лыбидская' завершаются: Кличко сказал, когда запустят пробный поезд. Фото

В киевской подземке завершаются восстановительные работы на перегоне между станциями метро "Демеевская" и "Лыбидская". В ближайшие ночи там запустят пробный поезд.

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Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко в эфире телеканала "Киев". По его словам, сейчас работы на объекте продолжаются круглосуточно, чтобы возобновить полноценное движение поездов в ближайшие недели.

Кличко проинформировал, что на перегоне выполнены следующие виды работ:

– проложен новый участок тоннеля длиной 27 метров;

– усилены соседние участки общей длиной 50 м;

– завершены все строительно-монтажные работы внутри тоннеля.

"Следующий этап – запуск пробного поезда, уже в ближайшие ночи", – отметил городской голова.

Поезд проверит новое путевое полотно, протестирует системы безопасности движения на разных скоростях. Перед полноценным возобновлением движения поездов с пассажирами специалисты еще раз проверят все инженерные и системы безопасности.

Работы продолжаются также на наземной части стройплощадки: засыпают котлован, разгружают строительные плиты, осуществляют благоустройство.

Напомним, еще 8 декабря 2023 в столичном метро остановили движение поездов метро между станциями "Демеевская" и "Теремки". В туннеле произошла разгерметизация, а по колеи текла вода. В КГГА сообщили о введении ограничений из-за необходимости срочного проведения ремонта в тоннеле, которые продлятся около 6 месяцев.

В июне 2024 года специалисты завершили демонтаж участка перегона между станциями "Демеевская" и "Лыбидская" и начали укрепление железобетонной "рубашкой" части старого тоннеля, прилегающих к аварийному участку с обеих сторон. Работы на объекте продолжались круглосуточно.

Руководство подземки сообщило, что они делают все необходимое, чтобы возобновить движение поездов по "синей" линии метро в начале осени 2024 года в направлении Теремков.

Как сообщал OBOZ.UA, в августе Кличко сообщил, что специалисты завершили работы по строительству нового участка тоннеля между станциями метро "Демеевская" - "Лыбидская" и начали засыпать котлован грунтом. Вскоре выполнят работы по благоустройству территории на месте стройплощадки.

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