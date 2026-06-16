План обеспечения устойчивости Киева: Кличко показал, как готовят столицу к следующей зиме. Фото

Столица продолжает готовиться к предстоящей зиме и реализовывать Комплексный план обеспечения устойчивости города, который в марте был утвержден Киевсоветом.

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Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"Сегодня осмотрел когенерационное оборудование на одном из объектов критической инфраструктуры. В рамках реализации плана устойчивости недавно здесь установили 4 мощные когенерационные установки. Каждая из них – 4,5 МВт, а общая мощность – 18 МВт. Сейчас установки работают и подают электроэнергию в единую энергосистему Украины. Параллельно завершается строительство защиты второго уровня", – рассказал Кличко.

Он добавил, что уже завершено строительство новых объектов распределенной когенерации мощностью около 60 МВт, а еще более 100 МВт мощности на – в работе. В целом в 2026 году Киев должен получить около 200 МВт дополнительной когенерационной мощности.

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"На сегодняшний день, в частности, уже установлены три дизель-генераторные установки мощностью более 15 МВт, которые будут обеспечивать бесперебойное энергоснабжение объектов водоснабжения. В целом в этом году планируем обеспечить около 40 МВт резерва для систем водоснабжения", – отметил глава столицы.

Кличко рассказал, что Киев проделал работу по формированию именно того перечня мер, которые бы максимально учитывали вызовы прошлой зимы и потенциальные риски следующей.

"Мы провели ряд экспертных консультаций на уровне правительства, профильных министерств, а также с международными партнерами. На основе анализа первых этапов реализации план был уточнен и усовершенствован. Он имеет четкую структуру критически важных приоритетов, с указанием ответственных исполнителей и реалистичных объемов финансирования", – отметил мэр Киева.

Кличко отметил, что в целом речь идет о почти 200 проектах, задачах и мероприятиях по ключевым сегментам. Инженерно-техническая защита, восстановление объектов и оборудования после сокрушительных атак врага прошлой зимой, развитие распределенной электрической и тепловой генерации, резервных систем водо- и теплоснабжения. А также ряд других проектов по подготовке к зиме –: солнечная генерация в учебных заведениях, энергоустойчивость жилых домов в рамках программ софинансирования, капремонт электрощитовых, меры по обеспечению энергоустойчивости в учреждениях здравоохранения и социальной сфере.

Также по всем направлениям продолжаются работы. На различных объектах и строительных площадках.

"Хочу отметить, что на сегодняшний день у Киева есть договоренность с правительством о приоритетности мероприятий по энергоустойчивости, реализация которых обойдется примерно в 30 млрд грн. А также, что финансирование мероприятий будет осуществляться в пропорции 50/50 – городом и государством", – отметил Кличко.

Он добавил, что столица ищет все возможности для обеспечения средств на мероприятия плана устойчивости, но ожидает и паритетной позиции со стороны государства, и его финансового участия.