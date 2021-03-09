Чемоданы, платья и письма: в Киеве показали уникальные вещи Леси Украинки. Фото

К 150-летнему юбилею со дня рождения гениальной писательницы Леси Украинки в Украинском доме в Киеве создали проект "Леся Украинка:150 имен". OBOZREVATEL посетил уникальную выставку.

На трех этажах Украинского дома организаторы проекта создали "антимузей", где помимо личных вещей поэтессы можно было увидеть картины по мотивам ее произведений, афиши многочисленные скульптуры, посвященные гениальной писательнице.

Идея выставки, по-своему уникальна. "Когда мы говорим о том, как можно десакрализировать образ Леси Украинский, но не обесценить, как подойти не с постсоветской показательной выставкой, а как сделать под разные поколения, то у меня возникла идея: рассказать о Лесе как о человеке - уязвимую, трагическую, нежную. Мы хотим рассказать о моде того времени и быт, о советской идеологии, которая использовала ее и ее "Предрассветные огне" как некий революционный месседж", - рассказал о проекте искусствовед и соорганизатор выставки Павел Гудимов. В комментарии OBOZREVATEL, он также сообщил, что работа над уникальным проектом длилась всего 6 недель. И это при том, что экспонаты для выставки собирали по всей Украине – от государственных музеев до частных коллекций.

Всего в создании проекта "Леся Украинка: 150 имен" в Украинском доме присоединилось более 30 креативных организаций, музейных учреждений и фондов, ряд экспертов, театро- и литературоведов, художников и кураторов.

Выставку, которая проходила с 26 февраля по 8 марта посетили десятки тысяч людей. Помимо личных вещей поэтессы посетители имели возможность послушать авторские экскурсии, а также обсудить творчество Украинки на радиостудии, которую обустроили прямо в Украинском доме.

Первый зал встречал гостей, не музейными предметами, а стендами в виде волн. Они символизировали бурную жизнь Леси Украинки.

Но более всего, внимание посетителей привлекли личные вещи Леси Украинки. Здесь показывали и письмо поэтессы к Ольге Кобылянской, ее личный стол и даже ручку!

Музейщики смогли сохранить до нынешних времен и другие предметы, связанные с ее эпохой – саквояжи, костюмы, книги. Удалось сохранить и одно из платьев писательницы. Оно до сих пор в идеальном состоянии!

Кроме артефактов, организаторы выставки сумели показать, как создавался образ Леси Украинки в советское время. Тогда пропаганда изображала ее как революционерку и защитницу пролетариев, не упоминая, что она происходила из дворян.

Кроме того, на выставке показали скульптуры и картины посвященные выдающийся поэтессе. Большинство из них были созданы в советское время. А из экспонатов эпохи Независимости более всего привлекает первая 200-гривневая купюра 2007 года нового образца за подписью тогдашнего главы Национального банка Украины Владимира Стельмаха.

На третьем этаже, после посещения выставки можно было посетить зал "Игра". Здесь можно было ответить на вопросы, касающиеся жизни и творчества поэтессы и получить призы.

Ранее OBOZREVATEL писал о том как советская пропаганда эксплуатировала образ Леси Украинки.