Перевозчики в Киеве пожаловались на убытки и увольнения водителей из-за морального давления

В Киеве из-за локдаун перевозчики получают миллионные убытки. Кроме того, водители маршруток увольняются из-за скандалов с пассажирами, которые хотят проехать без специальных пропусков.

Об этом в эфире "Украина 24" рассказал председатель Ассоциации перевозчиков Киева и Киевской области Игорь Моисеенко.

"Мы ежедневно когда работаем получаем миллионные убытки. То есть, лучше когда мы стоим, чем работаем так, как сегодня. С понедельника, видя эту кризисную ситуацию, поставщики топлива и запчастей сообщили нам, что сейчас они с нами могут работать только по предоплате. А раньше у нас была отсрочка до 10 дней", – сказал Моисеенко.

Кроме того, он отметил, что водителя страдают от морального давления.

"Более половины пассажиров не имеют специальных пропусков. Но все они хотят попасть в транспорт со скандалами с нашими водителями. И в таких условиях на каждой остановке проходит такое моральное давление, водители просто не выдерживают, и уже на этой неделе начинают писать заявления", – сказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве с понедельника, 5 апреля, начал действовать локдаун из-за роста заболеваемости коронавируса и увеличение госпитализаций. Новые карантинные правила среди прочего затронули работу общественного транспорта – в нем людям разрешено ездить исключительно при наличии специального проездного удостоверения.