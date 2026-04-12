Пасха в Киеве: малышей-основателей одели в вышиванки. Фото

12 апреля, в честь Пасхи, в Киеве скульптуры малышей-основателей города Кия, Щека, Хорива и их сестру Лыбидь нарядили в вышиванки. Рядом со скульптурами поставили праздничные корзины.

Об этом в Facebook рассказал автор композиции Владимир Журавель. Также он поделился фотографиями одетых скульптур.

На скульптурах Кия, Щека и Хорива можно увидеть вышиванки и штаны. Украинский костюм, керсетку, вышиванку, юбку и платок, примерили и на их сестру Лыбидь.

Увидеть малышей-основателей собственными глазами киевляне и гости столицы могут на Почтовой площади.

Напомним, городской голова столицы Виталий Кличко поздравил киевлян с праздником. Он призвал сохранять веру в победу и поддерживать защитников. Он отметил, что именно вера помогает украинцам выстоять в борьбе за свободу и будущее государства.

Обратились к гражданам по случаю Пасхи также президент Украины Владимир Зеленский вместе с первой леди Еленой Зеленской. В обращении они отметили, что сила украинцев в поддержке друг друга, вере и совместной борьбе за будущее.

Также OBOZ.UA следит за развитием событий этого дня, собирая хронику праздника в условиях войны. Посмотреть ее можно по ссылке.

