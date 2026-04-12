Добро одолеет зло: Кличко поздравил украинцев с Пасхой

Мэр Киева Виталий Кличко поздравил украинцев с Пасхой и призвал сохранять веру в победу и поддерживать защитников. Он отметил, что именно вера помогает украинцам выстоять в борьбе за свободу и будущее государства.

Свое поздравление Кличко обнародовал в Telegram.

По словам мэра Киева, в светлый праздник Пасхи украинцы особенно чувствуют силу надежды и убеждение в том, что добро одолеет зло, а свет рассеет тьму. Он подчеркнул, что сегодня страна верит в победу жизни над смертью, а правды и справедливости — над посягательствами агрессора.

"В этот день мы все выражаем поддержку и благодарим наших защитников. Они сегодня защищают нашу землю, нашу возможность чтить традиции, попробовать пасху, побыть с родными", – подчеркнул городской голова столицы.

Кличко призвал украинцев помогать защитникам, заботиться о близких и не терять стойкости даже в самые сложные времена.

"Как бы сложно ни было, вместе мы преодолеем те вызовы, которые нам выпали. Я желаю всем мира и добра. Верьте в Украину, помогайте ее защитникам, берегите и заботьтесь о своих близких! Не теряйте сил и стойкости! Христос воскрес!", – написал Кличко.