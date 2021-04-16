Киев возглавил список регионов по заболеваемости и вакцинации от COVID-19

В Киеве в течение прошлых суток, 15 апреля, зарегистрировали 1609 случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Как сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook, в столице было сделано 1770 прививок.

Наибольшее количество подтвержденных случаев болезни зафиксировано в Киеве (1609), Харьковской (1377), Львовской (1365), Днепропетровской (1332) и Одесской (1315) областях.

В Украине за сутки заражение коронавирусом подтвердили у 17 479 граждан, среди новых больных – 709 детей и 378 медработников. Были госпитализированы 4348 человек, летальных случаев – 438. На утро 16 апреля общее количество заражений достигло 1 921 244 человека, выздоровели – 1 465 820.

Прививку против коронавируса за сутки получили 13 520 украинцев.

По состоянию на пятницу, 16 апреля, коронавирусом в Украине и мире заразились более 139,6 млн человек. За минувший день выявили 836 306 новых инфицированных. Всего от болезни скончались почти 3 млн пациентов. При этом выздоровели свыше 118,7 млн.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве 14 апреля зарегистрировали 1625 случаев коронавирусной болезни COVID-19.