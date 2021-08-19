Организаторы советских декораций на аллее Героев Небесной Сотни в Киеве объяснили, что они означали

Советские декорации, которые установили 17 августа во Киеве на аллее Героев Небесной Сотни, должны были стать частью постановки об истории Украины. Ее основная идея заключалась в "пролете сквозь всю историю Украины, насыщенную и трагическими, и счастливыми моментами со времен Киевской Руси-Украины и до наших дней".

Об этом рассказали организаторы мероприятия, передает LIGA.net. По их словам, городская власть якобы знала о монтаже декорации и о том, какой именно номер там будет происходить.

"На запросы организаторов о том, нужны ли какие-то разрешительные документы от горвласти, был получен ответ – нет", – говорится в комментарии.

В планах организаторов было оборудовать локации, посвященные периоду Киевской Руси, казачества, кошмаров Голодомора, Чернобыльской трагедии, 1991-му – году провозглашения независимости, победам украинских спортсменов на мировых первенствах и всем революциям, которые произошли в Украине за 30-летнюю историю ее независимости.

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"Одним из ключевых и самых эмоциональных моментов должна была стать реконструкция трагических событий революции Достоинства 2013-2014 годов", – рассказали организаторы.

Съемка "субъективной камерой" должна перевести взгляд зрителей от реконструкции к мемориалу, к реальным фотографиям погибших героев и к реальной брусчатке, которая хранит память тех событий.

"Это место в центре Киева было выбрано именно потому, что мы хотели подчеркнуть важность улицы Институтской для исторической памяти украинцев", – говорят представители съемочной группы.

По словам одного из членов креативной группы, комнаты с советским интерьером – это обычная квартира украинской семьи 1991 года, где по телевизору вся семья смотрит трансляцию из Верховной Рады, в которой провозглашается акт независимости Украины. В другой комнате болельщик со слезами на глазах радуется исторической победе киевского Динамо.

"А рядом с импровизированными автоматами с газированной водой звучит легендарная "Червона Рута", – объяснили организаторы.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве на Аллее Героев Небесной Сотни у Мемориала рабочие начали устанавливать павильоны, которые должны были отразить украинский быт разных эпох. Некоторые киевляне негативно восприняли такую идею.