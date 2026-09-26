Оккупанты ударили по Киевщине: горели склады, есть пострадавшие. Фото

В течение ночи 26 сентября российская оккупационная армия продолжила наносить удары по Киевской области. Целью путинских террористов стали жилые дома и другие объекты гражданской инфраструктуры.

Видео дня

В результате обстрелов пострадали два человека. Об этом сообщили в ГСЧС Украины.

Последствия террора

В течение ночи спасатели не раз привлекались к ликвидации последствий российских ударов. В Бориспольском районе возник пожар в складском здании. Пострадали два человека, один из них госпитализирован.

Пожар ликвидирован силами спасателей ГСЧС и местной пожарной охраны.

В Обуховском районе был поврежден частный жилой дом и два легковых автомобиля. Также поврежден частный жилой дом в Бучанском районе.

Для ударов по мирным жителям и гражданском объектам российские оккупанты использовали реактивные дроны. В течение ночи группы БПЛА заходили на Киевщину с северного и юго-восточного направлений.

Главные истории дня

Напомним, утром 26 сентября Россия вновь нанесла удары по Киеву. В результате вражеской атаки в Соломенском районе произошел пожар в многоэтажном доме и магазине.

Как сообщал OBOZ.UA, Россия начала наносить удары по украинским центрам обработки данных и телекоммуникационной инфраструктуре. Цель агрессора заключается в разрушении экономики Украины и цифровой инфраструктуры, от которой ежедневно зависят гражданское население и бизнес.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!