Оккупанты ударили по Киевщине: горели склады, есть пострадавшие. Фото
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В течение ночи 26 сентября российская оккупационная армия продолжила наносить удары по Киевской области. Целью путинских террористов стали жилые дома и другие объекты гражданской инфраструктуры.
В результате обстрелов пострадали два человека. Об этом сообщили в ГСЧС Украины.
Последствия террора
В течение ночи спасатели не раз привлекались к ликвидации последствий российских ударов. В Бориспольском районе возник пожар в складском здании. Пострадали два человека, один из них госпитализирован.
Пожар ликвидирован силами спасателей ГСЧС и местной пожарной охраны.
В Обуховском районе был поврежден частный жилой дом и два легковых автомобиля. Также поврежден частный жилой дом в Бучанском районе.
Для ударов по мирным жителям и гражданском объектам российские оккупанты использовали реактивные дроны. В течение ночи группы БПЛА заходили на Киевщину с северного и юго-восточного направлений.
Напомним, утром 26 сентября Россия вновь нанесла удары по Киеву. В результате вражеской атаки в Соломенском районе произошел пожар в многоэтажном доме и магазине.
Как сообщал OBOZ.UA, Россия начала наносить удары по украинским центрам обработки данных и телекоммуникационной инфраструктуре. Цель агрессора заключается в разрушении экономики Украины и цифровой инфраструктуры, от которой ежедневно зависят гражданское население и бизнес.
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