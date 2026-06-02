Оккупанты атаковали Киевскую область дронами, крылатыми ракетами и баллистикой: есть разрушения и пострадавшие. Фото

В ночь на 2 июня российские захватчики осуществили массированную атаку на Киевскую область. Враг направил на область беспилотники и ракеты различных видов.

В результате обстрела есть значительные разрушения, известно о трех пострадавших. Об этом сообщил начальник Киевской областной военной администрации Николай Калашник.

"Всю ночь враг массированно атаковал Киевскую область дронами, крылатыми ракетами и баллистикой. Под ударом снова оказались наши мирные города и села. К сожалению, пострадали трое жителей области", – отметил чиновник.

РФ устроила настоящий террор

По его словам, последствия вражеской атаки зафиксированы в нескольких районах области.

В Бучанском районе пострадал мужчина: у него резаная рана бедра, он госпитализирован.

В Обуховском районе один житель получил осколочное ранение ноги, а в Фастовском районе мужчина получил острую реакцию на стресс. Всем пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь.

Наибольшим разрушениям подвергся Бучанский район, где повреждены три частных дома, складские и логистические помещения, другие нежилые объекты, а также шесть грузовых автомобилей.

В Вышгородском районе повреждены два многоквартирных дома и частное домовладение. В Фастовском и Обуховском районах зафиксировано повреждение частных домов.

"На местах работают все оперативные службы. Там, где позволяет ситуация с безопасностью, продолжается обследование территорий, фиксация разрушений и ликвидация последствий атаки. Людям, чье жилье пострадало, оказывается вся необходимая помощь", – говорится в сообщении.

Калашник отметил, что страна-агрессор в очередной раз демонстрирует, что ее целью является жизнь мирных людей.

"За каждое такое преступление, за каждую искалеченную судьбу и разрушенный дом захватчик должен понести справедливое наказание", – отмечается в сообщении.

Напомним, в ночь на вторник, 2 июня, страна-агрессор Россия устроила комбинированную атаку на украинскую столицу. На Киев летели группы дронов и различные типы ракет, прозвучала серия взрывов. В результате ударов есть пострадавшие и погибшие.

Этой ночью под ударом также были Днепр и Каменское. Там вспыхнули пожары, есть разрушения и жертвы.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 2 июня Россия устроила массированную воздушную атаку на Украину: враг применил 729 средств воздушного нападения. Силы ПВО обезвредили 642 цели. По состоянию на 08.30 зафиксировано попадание на 38 локациях.

