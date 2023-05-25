Оккупанты атаковали Киев дронами Shahed в несколько волн: все воздушные цели уничтожили силы ПВО

Страна-агрессор Россия ночью четверга, 25 мая, совершила двенадцатое с начала месяца воздушное нападение на столицу Украины. Во время тревоги, продолжавшейся более трех часов, оккупанты применили дроны-камикадзе Shahed-136/131.

Видео дня

Однако им не удалось достичь своих целей – все вражеские БПЛА были обезврежены силами противовоздушной обороны. Подробности атаки рассказал начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко.

"Враг в очередной раз доказал, что Киев остается одной из главных его целей в этой войне! После самой длинной паузы в мае – продолжительностью четыре дня, раш*сты снова атаковали Киев с воздуха", – отметил он.

По его словам, эта атака тоже была массированная, к тому же РФ снова использовала тактику нападения в несколько волн с интервалами между запусками групп дронов.

"Так армия Кремля пытается достичь поставленных целей, в том числе и истощить нашу ПВО. Дзуськи! Украинские ангелы неба не дали шансов агрессору. Все обнаруженные воздушные цели, двигавшиеся в направлении Киева, были уничтожены силами и средствами нашей противовоздушной обороны. Удары по Киеву не допущены!" – заявил Попко.

Он поблагодарил воинов из сил ПВО за отличную работу. Также добавил, что данные о ночных взрывах обновляются и уточняются, поэтому детали будут позже.

Глава КМВА призвал граждан неукоснительно соблюдать правила безопасности, ведь такими своими ответственными действиями они ежедневно приближают мир в Украине после нашей победы.

Напомним: во время воздушной тревоги ночью 25 мая защитники неба отбивали дроновую атаку РФ на подступах к Киеву. Тогда в сети также писали о работе ПВО в Николаевской, Львовской и Хмельницкой областях.

Как сообщал OBOZREVATEL, ночью 20 мая в результате падения обломков сбитого дрона-камикадзе в Киеве возник пожар на крыше многоэтажного жилого дома. Повреждение было обнаружено в четырех квартирах.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!