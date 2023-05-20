В ГСЧС показали последствия ночной атаки российскими дронами на Киев. Фото и видео

В Киеве в воскресенье ночью, 20 мая, в результате падения обломков сбитого дрона-камикадзе возник пожар на крыше многоэтажного жилого дома. В результате этого повреждение было обнаружено в 4 квартирах.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Жителей столицы еще раз призывали не игнорировать сообщения об опасности (чтобы просмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Сегодня ночью, 20 мая, враг совершил очередную атаку на Киев. Предварительно падение обломков зафиксировано в Днепровском, Соломенском, Печерском и Дарницком районах. Спасатели ликвидировали пожар в Днепровском районе столицы на крыше 9-этажного жилого дома. Сообщение к службе спасения поступило в 1:22. Пожар ликвидирован в 4:06 на общей площади 80 кв. м. Предварительно, было обнаружено повреждение в 4 квартирах", – рассказали в пресс-службе.

В ГСЧС добавили, что по другим адресам пожаров не было. Жертв и пострадавших в результате данных событий нет.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ночь на субботу, 20 мая, в Киеве и Киевской области прогремели взрывы во время атаки России дронами-камикадзе. Силы противовоздушной обороны сбили вражеские цели, вместе с тем падение их обломков привело к возгоранию и ряду повреждений в нескольких районах столицы.

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