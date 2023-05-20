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В ГСЧС показали последствия ночной атаки российскими дронами на Киев. Фото и видео

Дмитрий Кропивницкий
Происшествия
2 минуты
8,8 т.
Спасатели потушили пожар на крыше многоэтажки

В Киеве в воскресенье ночью, 20 мая, в результате падения обломков сбитого дрона-камикадзе возник пожар на крыше многоэтажного жилого дома. В результате этого повреждение было обнаружено в 4 квартирах.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе столичной Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Жителей столицы еще раз призывали не игнорировать сообщения об опасности (чтобы просмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

В ГСЧС показали последствия ночной атаки российскими дронами на Киев. Фото и видео
В ГСЧС показали последствия ночной атаки российскими дронами на Киев. Фото и видео

"Сегодня ночью, 20 мая, враг совершил очередную атаку на Киев. Предварительно падение обломков зафиксировано в Днепровском, Соломенском, Печерском и Дарницком районах. Спасатели ликвидировали пожар в Днепровском районе столицы на крыше 9-этажного жилого дома. Сообщение к службе спасения поступило в 1:22. Пожар ликвидирован в 4:06 на общей площади 80 кв. м. Предварительно, было обнаружено повреждение в 4 квартирах", – рассказали в пресс-службе.

В ГСЧС показали последствия ночной атаки российскими дронами на Киев. Фото и видео
В ГСЧС показали последствия ночной атаки российскими дронами на Киев. Фото и видео
В ГСЧС показали последствия ночной атаки российскими дронами на Киев. Фото и видео
В ГСЧС показали последствия ночной атаки российскими дронами на Киев. Фото и видео
В ГСЧС показали последствия ночной атаки российскими дронами на Киев. Фото и видео
В ГСЧС показали последствия ночной атаки российскими дронами на Киев. Фото и видео
В ГСЧС показали последствия ночной атаки российскими дронами на Киев. Фото и видео
В ГСЧС показали последствия ночной атаки российскими дронами на Киев. Фото и видео

В ГСЧС добавили, что по другим адресам пожаров не было. Жертв и пострадавших в результате данных событий нет.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ночь на субботу, 20 мая, в Киеве и Киевской области прогремели взрывы во время атаки России дронами-камикадзе. Силы противовоздушной обороны сбили вражеские цели, вместе с тем падение их обломков привело к возгоранию и ряду повреждений в нескольких районах столицы.

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