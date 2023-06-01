Охранник, не открывший дверь укрытия в Киеве, мог быть трезвым: появились новые обстоятельства

Правоохранители с помощью технического прибора Drager провели осмотр охранника, не открывшего дверь укрытия в Киеве, на состояние алкогольного опьянения. По предварительным данным, он был трезв.

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Охранник также сдал анализы в больнице. Об этом сообщили в ГУ Нацполиции города Киева.

"Прибор Drager не показал, что охранник был в состоянии алкогольного опьянения. Однако стражи порядка ожидают результаты анализов, которые охранник сдал в больнице", – сказал источник.

Стоит отметить, что в ночь на 1 июня жители Деснянского района во время воздушной тревоги пришли в поликлинику №3 на ул. Левицкого (бывшая Курчатова), где есть укрытие. Однако охранник не пустил их внутрь. У дверей находились семь женщин, двое мужчин и трое детей.

Пока люди стучали в дверь, обломки сбитой ракеты упали возле этой поликлиники. Умерла 33-летняя Наталья Вельченко, а также 34-летняя мама с 9-летней дочерью. Несколько человек ранили.

Очевидцы рассказывают, что взрывом выбило входную дверь в поликлинику, и только тогда они смогли попасть внутрь. Но для троих погибших уже было поздно. Другие жители жаловались, что часто им долго приходилось стучать в закрытую дверь, прежде чем охранник ее пустит.

Глава Киевской военной администрации Сергей Попко заявил, что в ситуации разбираются.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ночь на четверг, 1 июня, российские оккупационные войска атаковали Киев ракетами, в столице прозвучало много громких взрывов – более десяти всего за несколько минут. Силы ПВО сбили враждебные цели, однако падение их остатков привело к разрушениям и, к сожалению, погибшим и травмированным, среди которых есть дети.

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