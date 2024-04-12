Обязательно должно быть согласовано с киевлянами: КГГА остановила аукцион на аренду Житнего рынка

Проведение аукциона по предоставлению в аренду Житнего рынка остановлено. Прислушавшись к общественности, Департамент промышленности и развития предпринимательства обратился в Департамент коммунальной собственности с просьбой отменить проведение аукциона 15 апреля.

Об этом сообщила КГГА. Отмечается, что дальше департаменты совместно с общественностью наработают обновленные условия для будущего инвестора, которые позволят создать и воплотить в жизнь оптимальную концепцию возрождения рынка.

"Учитывая резонанс среди общества Киева относительно сохранения "Житнего рынка" и его целевого назначения, мы приняли решение не проводить аукцион сейчас, наработать вместе с киевлянами новые условия конкурса и требования к потенциальному арендатору. На это нам нужно дополнительное время", – сообщил директор Департамента промышленности и развития предпринимательства КГГА Владимир Костиков.

Он добавил, что главным условием аренды Житнего рынка останется срочное проведение капитального ремонта и сохранение функционала. Ведь Ржаной рынок на Подоле – один из старейших рынков Киева. Современное помещение построили еще в 1980 году. И сегодня, после более 40 лет эксплуатации, он нуждается в капитальном ремонте, чтобы соответствовать современным реалиям.

В то же время, именно видение концепции возрождения рынка обязательно должно быть согласовано с киевлянами. Над этим и в ближайшее время будут работать профильные департаменты совместно с представителями общественности.